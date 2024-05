Οι ταξιδιώτες, πλέον, ενδιαφέρονται περισσότερο από ποτέ για βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές -και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium ποσό γι’ αυτό. Σύμφωνα με τον δείκτη Sustainable Travel Index της Euromonitor από τον Αύγουστο του 2023, σχεδόν το 80% των ταξιδιωτών είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τουλάχιστον 10% περισσότερο για βιώσιμα χαρακτηριστικά.

Τα δεδομένα αναζήτησης, σύμφωνα με το CNN Travel, της Google δείχνουν ότι ο όρος «βιώσιμα ξενοδοχεία» είναι ένας όρος που παρουσιάζει ανοδική τάση τα τελευταία πέντε χρόνια. Επιπλέον, η Google φέρει πλέον μια οικολογική ετικέτα στα αποτελέσματα αναζήτησης ξενοδοχείων για τα καταλύματα που φέρουν πιστοποίηση από αξιόπιστο όμιλο τρίτων, συνεργαζόμενη άμεσα με οργανισμούς όπως το U.S. Green Building Council (το οποίο παρέχει αξιολογήσεις LEED -Leadership in Energy and Environmental Design).

Για παράδειγμα, το 1 Hotel Central Park, όπως και τα άλλα εννέα καταλύματα σε όλο τον κόσμο, ακολουθεί αυτή τη φιλοσοφία του high- low, φέρνοντας τον εξωτερικό κόσμο στο εσωτερικό του, ενώ χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα και φυσικά υλικά όπου είναι δυνατόν.

Εκτός από την εξωτερική πρασινάδα, ξυλοδεσιές από ερυθρόξυλο από δεξαμενές νερού της Νέας Υόρκης και ξυλεία από τοπικούς αχυρώνες επαναχρησιμοποιήθηκαν ως υλικά στα δωμάτια των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής του ξενοδοχείου. Τα κεφαλάρια κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία, με στρώματα από μείγμα κάνναβης και ευαίσθητα, υποαλλεργικά βιολογικά λινά.

Ο Raul Leal, διευθύνων σύμβουλος της SH Hotels & Resorts (της εταιρείας στην οποία ανήκει το 1 Hotels) λέει ότι η βασική ιδρυτική αρχή του brand είναι η σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον, με βάση το περιβάλλον του κάθε καταλύματος.

«Η βιωσιμότητα ήταν πάντα αναπόσπαστο μέρος του DNA που συνθέτει το brand μας, το νήμα που διατρέχει όλα τα ξενοδοχεία μας», λέει. «Πιστεύουμε ότι το να δίνουμε προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και να οδηγούμαστε με τη φύση δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσουμε το σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα ή την πολυτέλεια».

Το 1 Hotel Hanalei Bay, μια εμβληματική ιδιοκτησία στο καταπράσινο νησί Kauai στη Χαβάη, ήταν ένα περίπλοκο, πολυετές έργο ανακαίνισης που ελαχιστοποίησε τη χρήση νέων υλικών για να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα. Το εκτεταμένο πολυτελές θέρετρο -το οποίο άνοιξε το 2022- συνεργάστηκε με την RE-use Hawai’i, μια εταιρεία «αποδόμησης», για τη διάσωση περισσότερων από 144,6 τόνων υφιστάμενων επίπλων, φωτιστικών και εξοπλισμού από την προηγούμενη κατασκευή.

Ενώ ο Leal σημειώνει ότι το περιβάλλον βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε ό,τι κάνουν, αυτό δεν γίνεται εις βάρος της άνεσης και της ενημέρωσης προς τους επισκέπτες κατά τη διαμονή τους. «Βρίσκουμε καθημερινές ευκαιρίες για να κάνουμε έναν αντίκτυπο… Η αποστολή μας έρχεται διακριτικά σε διάφορα σημεία επαφής σε όλη την εμπειρία του πελάτη», σημειώνει.

Αυτό περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ένας χρονοδιακόπτης ντους με μια ήπια υπενθύμιση για τη μείωση της χρήσης νερού μετά από πέντε λεπτά. Οι επισκέπτες σε όλα τα ξενοδοχεία 1 Hotels έχουν πρόσβαση σε πλήρως ηλεκτρικά, πολυτελή αυτοκίνητα (τα οποία μπορούν, επίσης, να δοκιμάσουν να οδηγήσουν).

Επίσης, ορισμένες ιδιοκτησίες ενσωματώνουν ένα πάγκο στο λόμπι με προϊόντα που έχουν ατελή εμφάνιση και τα οποία οι παραγωγοί διαφορετικά θα πετούσαν.

Κάθε 1 Hotel συμμετέχει, επίσης, σε μια πρωτοβουλία βιωσιμότητας και κοινωνικού αντίκτυπου, στην οποία οι επισκέπτες μπορούν να αφήσουν πίσω τους ευγενικά χρησιμοποιημένα ρούχα στο τέλος της διαμονής τους. Τα εν λόγω είδη στη συνέχεια δωρίζονται σε τοπικούς φιλανθρωπικούς εταίρους, όπως το Housing Works της Νέας Υόρκης, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε όσους ζουν με HIV, AIDS και άστεγους και πλήττονται από αυτούς.

Φυσικά, η 1 Hotels δεν είναι το μόνο brand πολυτελών ξενοδοχείων που έχει τη βιωσιμότητα ως σημαντικό πυλώνα λειτουργίας της.

Η Six Senses, η ταϊλανδέζικη αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων και θέρετρων, έχει το δικό της «Ταμείο Αειφορίας». Πρόκειται για μια δέσμευση που εγγυάται ότι το 0,5% των συνολικών εσόδων της εταιρείας, το 50% των πωλήσεων του εμφιαλωμένου νερού και το 100% των πωλήσεων και δωρεών μαλακών παιχνιδιών της πηγαίνουν για την αποκατάσταση των οικοτόπων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούνται.

Ομοίως, η Banyan Tree, η παγκόσμια σειρά φιλόδοξων οικολογικών ξενοδοχείων και θέρετρων, προσφέρει κάτι που ονομάζεται «Greater Good Grant». Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε αυτό το ταμείο που προορίζεται για τη διατήρηση των προορισμών, των διαφορετικών πολιτισμών και των κοινοτήτων υποδοχής όπου η εταιρεία έχει παρουσία. Η Banyan Tree συντάσσει, επίσης, μια ετήσια έκθεση βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται τώρα στην 17η επανάληψή της.

Πέρα από τα ειδικά κονδύλια, τις πιστοποιήσεις και τη συνολική περιβαλλοντική διαχείριση, οι πραγματικές πολυτελείς μάρκες -συμπεριλαμβανομένων των Six Senses, Banyan Tree και 1 Hotels- πρέπει να επικεντρωθούν στη βιωσιμότητα σε ατομικό επίπεδο.

Ωστόσο, τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι φτηνά. Το Six Senses Ibiza, το πρώτο θέρετρο με πιστοποίηση BREEAM στις Βαλεαρίδες, έχει τιμή εκκίνησης 980 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ενώ το προαναφερθέν 1 Hotel Central Park ξεκινάει από τα 403 ευρώ ανά διανυκτέρευση.