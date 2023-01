Ένα smartphone κινητό αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο απαραίτητα «εργαλεία» στα χέρια σου. Το χρησιμοποιείς για όλες σου σχεδόν τις δουλειές και τις επικοινωνίες κάθε μέρα. Πάμε να δούμε 5 επιλογές με ιδανική σχέση ποιότητας και τιμής.

Πολλές φορές, όταν βρισκόμαστε στη διαδικασία να αγοράσουμε νέο smartphone κινητό, επιλέγουμε με βάση τη μάρκα και τα χρήματα που αυτό κοστίζει. Οι περισσότεροι θεωρούν πως όσο πιο ακριβό και όσο πιο γνωστή είναι η μάρκα ενός smartphone τόσο καλύτερο θα είναι. Σε γενικές γραμμές αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι λάθος αντίληψη, υπάρχουν ορισμένα μοντέλα που αποτελούν… «διαμαντάκια» στην κατηγορία τους. Τα λεγόμενα value for money.

Σου συγκεντρώσαμε 4+1 επιλογές ώστε να σου δώσουμε έμπνευση να ψαχτείς ακόμη περισσότερο πριν τελικά καταλήξεις στην αγορά του νέου smartphone κινητού.

1. Samsung Galaxy A53

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη λίστα μας αλλιώς. Το Galaxy A53 της Samsung συνδυάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που ψάχνεις σε ένα everyday smartphone κινητό ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε ιδανική σχέση ποιότητας και τιμής. Μιλάμε για ένα 5G Smartphone με οθόνη 6,5 ιντσών Super AMOLED, οκταπύρηνο επεξεργαστή, 6GB RAM, κάμερα υψηλής ανάλυσης 64MP και μπαταρία 5.000 mAh με γρήγορη φόρτιση 25W. Διαθέτει πολύ ωραίο μινιμαλιστικό design και μπορείς να το βρεις σε παστέλ νεανικά χρώματα με ματ φινιρίσματα. Τέλος, δεν μπορείς να παραβλέψεις το γεγονός ότι είναι αδιάβροχο, διαθέτοντας πιστοποίηση IP67. Τι άλλο να ψάξεις;

2. Xiaomi Redmi Note 11S

Η ομορφιά ενώνεται αρμονικά με τις ισχυρές επιδόσεις και το αποτέλεσμα αυτού του εκρηκτικού συνδυασμού γεννάει το Xiaomi Redmi Note 11S. Μιλάμε για ένα smartphone που δεν θα διστάσει σε τίποτα. Θα σου παρέχει τη διαρκή ισχύ που ψάχνεις, χάρη στον οκταπύρηνο επεξεργαστή ΜediatTek Helio G96 χωρίς να «κολλάει». Μάλιστα, δεν θα νιώσει ποτέ να… καίγεται στα χέρια σου αν το «λιώσεις», καθώς η τεχνολογία ψύξης LiquidColl που φέρει, διατηρεί τη θερμοκρασία του επεξεργαστή σε χαμηλά επίπεδα, εμποδίζοντας το λεγόμενο throttling. Διαθέτει ευρυγώνια κάμερα 108MP που σε συνδυασμό με την τεχνολογία Dual Native ISO, τον μεγάλο αισθητήρα και την τεχνολογία binning 9-in-1, η κάμερα αποδίδει άψογα τη νύχτα όπως και στο φως της μέρας.

3. OPPO Α96

Στη λίστα μας με τα πιο value for money smartphones κατέχει με το.. σπαθί του το OPPO Α96. Αποτελεί μια από τις πιο αξιόλογες επιλογές για εσένα που δεν θες να βάλεις… βαθιά το χέρι στο τσέπι αλλά ψάχνεις και ένα δυνατό smartphone. Εδώ μιλάμε για έναν γίγαντα από άποψη ζωής και απόδοσης της μπαταρίας των 5000mAh που φοράει. Η γρήγορη οθόνη ταχύτητας 90Hz Punch-Hole διαθέτει πλούσια χρώματα ενώ ο ισχυρός επεξεργαστής Qualcomm® Snapdragon™ 680 θα σηκώσει ακόμα και τις πιο βαριές σου εφαρμογές. Ακόμη, πρόκειται για έναν ενεργειακά αποδοτικό επεξεργαστή χάρη στη μέθοδο 6nm που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του. Για το τέλος αφήσαμε τις κάμερές του. Με selfie camera στα 16MP, και οπίσθιες δυο κάμερες των 50MP και 2MP θα μείνεις ήρεμος όταν πατάς το κλικ. Να περιμένεις καθαρές και φωτεινές φωτογραφίες με πλούσιο θόλωμα.

4. Huawei nova 10 SE

Less… is more! Το Huawei nova 10 SE θα γίνει ο καλύτερός σου φίλος στην καθημερινότητα χωρίς να χρειαστεί να… σπάσεις τον κουμπαρά σου! Ένα από τα πιο value for morey smartphone που μπορείς να βρεις στην αγορά αυτή τη στιγμή. Διαθέτει λεπτό σώμα και μινιμαλ εμφάνιση. Αλλά αυτά που θα σε κερδίσουν είναι τα χαρακτηριστικά του. Το ξεχωριστό και εμβληματικό αστραφτερό δαχτυλίδι Star Orbit Ring, που λαμπυρίζει κάτω από το φως, κάνει τη σχεδίαση της κάμερας μοναδική. «Φοράει» κάμερα υψηλής ανάλυσης 108MP με 8MP Ultra-Wide (f/2.2) και 2MP Macro (f/2.4). Η μπροστινή του κάμερα φτάνει τα 16MP ενώ η OLED οθόνη του με ρυθμό ανανέωσης έως 90Hz ανάλυσης FHD+ 2400 x 1080 σε συνδυασμό με τον 8πύρηνο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon™ 680G 4G δεν πρόκειται να σε απογοητεύσουν ποτέ.

5. Realme 9 Pro+ 5G

Για το τέλος σου αφήσαμε το πρώτο realme smartphone… «χαμαιλέων». Ναι καλά διάβασες. Δεν θα πρέπει να παραξενεύει διότι σε συνθήκες κανονικού́ ηλιακού́ ή υπεριώδους φωτός, το πίσω κάλυμμα αλλάζει εντελώς χρώμα από́ μπλε σε κόκκινο σε περίπου 3 δευτερόλεπτα. Όταν δεν εκτίθεται στο φως του ήλιου, η αλλαγή́ χρώματος εξασθενεί́ σε 2-5 λεπτά́. Αν όμως δεν σε συγκινεί η εμφάνιση τόσο πάμε στις αποδόσεις του. Η φωτεινή οθόνη Super AMOLED FHD+ (2.400 x 1.080 pixels, 20:9) των 6,4 ιντσών θα σε μαγέψει με την καθαρή και ευδιάκριτη εικόνα της ενώ ο ισχυρός επεξεργαστής MediaTek Dimensity 920 5G θα τρέξει κάθε σου εργασία με επιτυχία. Η κάμερά του εξοπλίζεται με τον αισθητήρα Sony IMX766 50MP (1/1,56” με 2.0um pixel-binning) καθώς και εξελιγμένο σύστημα οπτικής σταθεροποίησης OIS + EIS. Τώρα ήρθε η ώρα να βγάλεις μοναδικές φωτογραφίες όπου και εάν βρίσκεσαι ανεξαρτήτως φωτισμού!