Η realme, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία smartphone, έρχεται με μοναδικές Back To School προσφορές έως τέλος Σεπτεμβρίου σε αγαπημένα fan favorite smartphones: το δυνατό realme 9 Pro, το φωτογραφικό realme 9, το ταχύτατο realme 8 5G, το smooth realme 8i, το οικονομικό realme C11 2021 και το ολοκληρωμένο realme C25Y.

realme 9 Pro

Ακολουθώντας τα πρότυπα της στάνταρ έκδοσης στη σειρά realme 9 Pro Series, το 9 Pro είναι ένα παντοδύναμο κινητό για την κατηγορία του. Εξοπλισμένο με επεξεργαστή Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G, μνήμη έως 13GB Dynamic RAM και ένα ισχυρό σύστημα ψύξης, το realme 9 Pro έχει εξαιρετική απόδοση. Επίσης, φέρει μοναδικό σχεδιασμό και μία ισχυρή τριπλή κάμερα 64MP με το αποκλειστικό Street Mode 2.0. Το πιο σύγχρονο 5G της μεσαίας κατηγορίας έχει, επίσης, υποδοχή υψηλής ανάλυσης 3.5mm για ακουστικά, αλλά και το τελευταίο realme UI 3.0 σε Android 12.

Το realme 9 Pro είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 319€ (αρχική τιμή στα 349€) για την έκδοση των 6GB RAM + 128GB αποθηκευτικού χώρου και στην τιμή των 339€ (αρχική τιμή στα 379€) για την έκδοση 8GB RAM + 128GB αποθηκευτικού χώρου.

realme 9

Το πρόσφατο realme 9 φημίζεται για την εκπληκτική του κάμερα, καθώς διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα τριπλής κάμερας 108MP. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μια ισχυρή κύρια κάμερα 108MP που τροφοδοτείται από έναν αισθητήρα εικόνας Samsung ISOCELL HM6, έναν εξαιρετικά ευρυγώνιο φακό και έναν φακό macro. Με την τεχνολογία Nonapixel Plus, η realme συνδυάζει 9 pixels σε ένα για να βελτιώσει σημαντικά την ευαισθησία φωτός σε χαμηλό φωτισμό και την ικανότητα ελέγχου του θορύβου, παρέχοντας μια εξαιρετική απόδοση για νυχτερινές λήψεις.

Το realme 9 έρχεται επιπλέον με τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 680 για 20% μεγαλύτερη απόδοση, οθόνη 6,4 ιντσών Super AMOLED με ρυθμό ανανέωσης 90Hz για άνετη εμπειρία θέασης και ισχυρή φόρτιση 33 W.

Το realme 9 (8+128GB) είναι διαθέσιμο στα 299€ (αρχική τιμή στα 319€).

realme 8 5G

Ο γρήγορος 5G ήρωας της realme, το realme 8 5G αποτελεί την πρώτη και κυριότερη εισαγωγή της μάρκας στην 5G τεχνολογία, μένοντας επικεντρωμένη στην ανάπτυξη προϊόντων της με τεχνολογίες αιχμής και σε τιμές που είναι προσιτές σε όλους.

Το realme 8 5G φέρνει μαζί του τον Dimensity 700 5G, που είναι 28% πιο αποδοτικός ως προς την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με έναν επεξεργαστή ίδιας κατηγορίας. Με τεράστια μπαταρία μεγέθους 5000mAh απαλλάσσει τον χρήστη από το συχνό πρόβλημα της φόρτισης, ενώ ο Super Slim σχεδιασμός του το καθιστά εξαιρετικά ελαφρύ αλλά και λεπτό για να το έχεις παντού μαζί σου.

Το realme 8 5G (4+64GB) είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 199€ (αρχική τιμή στα 249€).

realme 8i

Το realme 8i παρέχει μια απίστευτα ομαλή εμπειρία θέασης και είναι εξοπλισμένο με Ultra Smooth 120Hz οθόνη, πανίσχυρο επεξεργαστή G96 και Dynamic RAM έως 7 GB. Με τη μεγάλης διάρκειας και αντοχής μπαταρία μεγέθους 5000mAh και με ταχεία φόρτιση 18W, το realme 8i είναι δικαιωματικά ο απόλυτος «υπερ-ήρωας» στην αγορά τεχνολογίας.

Το realme 8i είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 189€ (αρχική τιμή στα 219€) για την έκδοση των 4GB RAM + 64GB αποθηκευτικού χώρου και στην τιμή των 219€ (αρχική τιμή στα 239€) για την έκδοση 4GB RAM + 128GB αποθηκευτικού χώρου.

realme C11 2021

O οκταπύρηνος βασιλιάς realme C11 2021 έρχεται εξοπλισμένος με μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 5000mAh, ultra λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και πανίσχυρο οκταπύρηνο επεξεργαστή, αναδεικνύοντάς το ως το νέο multitasking smartphone για τους νέους σε ηλικία καταναλωτές.

To πιο value for money μοντέλο της realme απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν μία άνετη επικοινωνία, χωρίς να ανησυχούν για την κατανάλωση ενέργειας, μέσα από μια συσκευή με ξεκούραστη οθόνη.

Το realme C11 2021 (2+32GB) είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 119 (αρχική τιμή στα 129€).

realme C25Υ

Τέλος, το realme C25Y σε αφήνει να απολαύσεις τις υψηλές του επιδόσεις χάρη στον οκταπύρηνο επεξεργαστή και το αγαπημένο σου περιεχόμενο στην 6.5″ οθόνη. Με την τριπλή κάμερα 50MP επιτρέπει στον χρήστη του να τραβάει μαγευτικές λήψεις χωρίς σταματημό χάρη στην μπαταρία των 5000mAh.

Το realme C25Y (8+128GB) είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 179 (αρχική τιμή στα 199€).