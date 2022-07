Η τρίτη διοργάνωση του School of Female Leadership In The Digital Age της Εuropean Academy of Leadership ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 22 Ιουλίου στην Πράγα της Τσεχίας. Αυτή ήταν η τρίτη έκδοση του ELA όπου συγκεντρώθηκαν γυναίκες μελλοντικές ηγέτες για αυτό το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που περιείχε masterclasses, team projects, ενεργή μάθηση και ομαδικές δραστηριότητες, θεματικά δείπνα και πολιτιστικές εμπειρίες. Πριν από το Θερινό Σχολείο του 2022 στην Πράγα, το Χειμερινό Σχολείο του 2022 είχε πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Γαλλίας τον Φεβρουάριο και το Θερινό Σχολείο του 2021 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας τον Αύγουστο.

Μετά από μια ατμοσφαιρική τελετή έναρξης στις 17 Ιουλίου, η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε στο μπαρόκ παλάτι Troja, και περιλάμβανε επίσης μια σειρά πολλών ομιλιών και βραβείων στους συμμετέχοντες του ELA Summer School 2022.

Η Christa Schweng, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), στην ομιλία της υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση διορθωτικών πολιτικών ένταξης: «Χρειαζόμαστε μια αλλαγή στην κουλτούρα για να κάνουμε πραγματική αλλαγή στην κοινωνία και στην οικονομία – αυτό αφορά τη γυναικεία ηγεσία καθώς και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση».

Ο Jeff Wang, Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Huawei, επεσήμανε τις πολυάριθμες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Huawei στο πλαίσιο του προγράμματος Seeds for the Future: «Πέρα από το ELA Summer School στην Πράγα, το πρόγραμμα Seeds for the Future προωθεί επίσης τη γυναικεία ηγεσία στην ψηφιακή εποχή, παγκοσμίως. Η Huawei είναι περήφανη που στα προγράμματα Seeds for the Future, το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν είναι ιδιαίτερα υψηλό».

Η Irena Moozova, Διευθύντρια για Θέματα Ισότητας και Ενωσιακής Ιθαγένειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο μήνυμά της μέσω βίντεο, τόνισε τη σημασία των συνεχιζόμενων δράσεων πολιτικής για την προώθηση τόσο της ισότητας των φύλων όσο και των ψηφιακών δεξιοτήτων. «Το χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να είναι σημαντικό και ο αριθμός των Ευρωπαίων που διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή, εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής». Γεννημένη στην Πράγα, διετέλεσε επίτιμη πρόεδρος αυτής της έκδοσης του School for Female Leadership in the Digital Age, ενθαρρύνοντας τις νεαρές συμμετέχουσες να «αναγνωρίσουν τη σημασία του διαλόγου και της δέσμευσης για την προώθηση ισχυρών σχέσεων και την κατανόηση των απόψεων άλλων ανθρώπων.” Στην επιστολή που μοιράστηκε με τις φοιτήτρις στην αρχή του προγράμματος, είχε δηλώσει ότι «μαζί είμαστε πιο δυνατοί και μόνο μέσω της συνεργασίας μπορούμε να προωθήσουμε την ισότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εξωτερικό».

Ο Ma Qi, Πρόεδρος Κεντρικής Ευρώπης της Huawei, στις επισημάνσεις του επανέλαβε τη δέσμευση της Huawei για την Ευρώπη: «Η Huawei έχει συνειδητοποιήσει ​​ότι πρέπει να κάνουμε την τεχνολογία να λειτουργεί για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το δημόσιο καλό. Αυτή είναι η δέσμευσή μας για το μέλλον. Περισσότερο από ποτέ, η Huawei είναι αφοσιωμένη στην Ευρώπη. Έχοντας εγκαταστήσει τις δραστηριότητές μας στην Ευρώπη από το 2000, είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Ευρώπης».

Η Berta Herrero, Επικεφαλής Ισότητας, Διαφορετικότητας και Ένταξης, Huawei EU και Διευθύντρια του Σχολείου, αποχαιρέτησε αυτήν την ομάδα υπενθυμίζοντάς τους ότι «η τεχνολογία θα είναι πάντα εκεί για να τους βοηθήσει» και ενθαρρύνοντάς τους να «χτίσουν γέφυρες σε κάθε επίπεδο: για τον εαυτό τους για να φτάσουν σε ολοένα και μεγαλύτερα ύψη στην καριέρα τους, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις που θα συναντήσουν, για άτομα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και ευάλωτα άτομα, να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στην ψηφιακή μετάβαση· και, το πιο σημαντικό, να χτίσουμε γέφυρες με ανθρώπους από άλλες χώρες και ηπείρους για να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία, γιατί η ευημερία προέρχεται από τη συνεργασία».

Μεταξύ των 2.500 υποψηφίων από όλη την Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μια επαγγελματική κριτική επιτροπή είχε επιλέξει 29 συμμετέχοντες για αυτό το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που περιείχε masterclasses, team projects, ενεργή μάθηση και ομαδικές δραστηριότητες, θεματικά δείπνα και πολιτιστικές εμπειρίες. Από τις 17 Ιουλίου έως τις 22 Ιουλίου, οι επιλεγμένες φοιτήτριες μετέβησαν στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας για το ELA Summer School for Female Leadership in the Digital Age του 2022. Η Ελλάδα και η Κύπρος εκπροσωπήθηκαν επάξια από δύο φοιτήτριες ενώ στις ομιλητριές της εβδομάδας του ELA Summer School 2002 συγκαταλέγονται και καταξιωμένες Ελληνίδες ομιλήτριες.

Σχετικά με το European Leadership Academy School for Female Leadership in the Digital Age:

Στόχος της Huawei και του “School for Leadership in the Digital Age” είναι να αναγνωρίσουν τις τεράστιες δυνατότητες που έχει το γυναικείο ταλέντο – και να το υποστηρίξουνενεργά. Ως μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Huawei, Seeds for the Future, το Winter School for Female Leadership in the Digital Age αντιπροσωπεύει τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση της ψηφιακής ένταξης. Συγκεκριμένα, κλείνοντας το χάσμα μεταξύ των φύλων και δημιουργώντας έναν κόσμο όπου οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα όχι απλώς να συμμετέχουν, αλλά να ευδοκιμούν και να μας οδηγούν στο ψηφιακό μέλλον.