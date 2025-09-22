Η Apple παρουσίασε τη νέα σειρά iPhone 17, χαρακτηρίζοντάς την επαναστατική, με κύρια χαρακτηριστικά την κυκλοφορία ενός ελαφρού μοντέλου iPhone Air και ενός iPhone Pro Max με επιλογή αποθηκευτικού χώρου 2 terabyte. Ωστόσο, μόλις τα προϊόντα βγήκαν στην αγορά την Παρασκευή, άρχισαν να εμφανίζονται παράπονα για γρατζουνιές στην πίσω όψη των συσκευών, χωρίς να επηρεάζονται οι οθόνες. Οι τιμές ξεκινούν από 799 έως 1.099 δολάρια ανάλογα με το μοντέλο, ενώ οι αναβαθμίσεις αυξάνουν το κόστος.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί χρήστες ανέδειξαν το πρόβλημα. Ένας αγοραστής στο Ντουμπάι ανέφερε στο X ότι κάθε iPhone Pro που είδε «είχε γρατζουνιά κάτω από την προεξοχή της κάμερας. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έβλεπα». Παράλληλα, έκθεση του Bloomberg σημείωσε ότι δημοσιογράφοι που επισκέφθηκαν καταστήματα Apple σε Νέα Υόρκη, Χονγκ Κονγκ, Σαγκάη και Λονδίνο διαπίστωσαν ότι οι «βαθιά μπλε εκδόσεις του iPhone 17 Pro και Pro Max εμφάνισαν γρατζουνιές μετά από λίγες ώρες έκθεσης». Η έκθεση πρόσθεσε ότι και το μαύρο iPhone Air «έδειξε ευαισθησία στις γρατζουνιές». Η Apple δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το MarketWatch.

Το πρόβλημα με τις γρατζουνιές φαίνεται να σχετίζεται με το αλουμινένιο περίβλημα των συσκευών. Όπως εξήγησε το 9to5Mac: «Επειδή το ανοδιωμένο αλουμίνιο διατηρεί το ακατέργαστο ασημί χρώμα από κάτω, οποιεσδήποτε μικρές γρατζουνιές γίνονται πολύ πιο ορατές σε σχέση με αντίστοιχη φθορά στις πλευρές τιτανίου ή στο πίσω γυαλί του iPhone 16 Pro». Παράλληλα, η ίδια έκθεση τόνισε τα οφέλη του αλουμινίου, σημειώνοντας ότι παρέχει καλύτερη προστασία σε περίπτωση ραγίσματος ή θραύσης. Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν ότι το πρόβλημα με τις γρατζουνιές δεν αποτελεί σημαντικό ζήτημα εάν η συσκευή χρησιμοποιείται με θήκη.

Μένει να φανεί αν το ζήτημα θα επηρεάσει τις πωλήσεις του νέου προϊόντος. Οι αναλυτές της Wall Street που επικοινώνησε το MarketWatch δεν φαίνεται να ανησυχούν για την υπόθεση, ούτε για πιθανή επίδραση στα έσοδα της Apple. «Η κυκλοφορία νέων iPhone συνοδεύεται συχνά από νέες ανησυχίες. Ακόμη και μικρές αλλαγές στον σχεδιασμό και τα υλικά μεγαλοποιούνται λόγω του τεράστιου όγκου πωλήσεων των συσκευών, που ξεπερνούν τα εκατομμύρια μονάδων κάθε μήνα», δήλωσε ο Γκιλ Λούρια, διευθύνων σύμβουλος της D.A. Davidson. Ο Λούρια πρόσθεσε ότι «εάν αποδειχτεί ότι πρόκειται για ένα γενικευμένο ζήτημα, η Apple μπορεί πάντα να διορθώσει την πορεία της. Αυτό μπορεί να έχει κάποια βραχυπρόθεσμα κόστη, αλλά δεν θα είναι περισσότερα από αυτά».

Ο Νταν Άιβς, ανώτερος αναλυτής μετοχών της Wedbush Securities, χαρακτήρισε την κατάσταση με τις γρατζουνιές «υπερβολικά υπερεκτιμημένη» και αποκάλεσε το iPhone 17 «προϊόν φαινόμενο». «Οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι και αυτό δεν θα αποτελέσει πρόβλημα κατά την άποψή μας», πρόσθεσε ο Άιβς.