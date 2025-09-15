Μόλις ολοκληρώθηκε η εκδήλωση λανσαρίσματος του iPhone 17 της Apple, αλλά ο Μαρκ Γκέρμαν του Bloomberg ήδη ρίχνει μια ματιά στο μέλλον της εταιρείας. Στο ενημερωτικό δελτίο Power On, ο Γκέρμαν αναφέρει ότι αναμένονται τουλάχιστον 10 νέα προϊόντα της Apple, που πιθανότατα θα κυκλοφορήσουν είτε αργότερα φέτος είτε στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μερικά από αυτά τα προϊόντα έχουν ακουστεί ως φήμες εδώ και καιρό ή αποτελούν απλά προφανείς αναβαθμίσεις. Το iPad Pro με επεξεργαστή M5, για παράδειγμα, φαίνεται να είναι θέμα χρόνου να κυκλοφορήσει. Οι φήμες ότι θα διαθέτει δεύτερη μπροστινή κάμερα είναι άκρως ενδιαφέρουσες. Το iPad Pro θα μπορούσε να είναι το πρώτο προϊόν της Apple με επεξεργαστή M5, καθώς η κυκλοφορία του αναμένεται τον Οκτώβριο, ενώ οι αναβαθμισμένοι MacBook Pro και MacBook Air αναμένονται στις αρχές του 2026.

Ο Γκέρμαν αναφέρει επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός οικονομικότερου iPhone 17e, που αναμένεται στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Οι αναβαθμίσεις σε σχέση με το 16e θα είναι μάλλον μικρές, με το μεγαλύτερο μέρος του τηλεφώνου να παραμένει το ίδιο, αλλά με τη μετάβαση στον νέο επεξεργαστή A19 της σειράς iPhone 17.

Η Apple TV και το HomePod mini αναμένεται επίσης να λάβουν ενημερώσεις μέσα στο επόμενο έτος, με αναβαθμίσεις στον επεξεργαστή και υποστήριξη για τη νέα έκδοση του Siri και των λειτουργιών Apple Intelligence. Το ίδιο ισχύει και για το Vision Pro, που αναμένεται να αποκτήσει επεξεργαστή M4 και βελτιωμένο λουράκι, ενώ κατά τα άλλα θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο, με μια μεγαλύτερη αναβάθμιση να προγραμματίζεται για το 2027.

Ίσως, το πιο ενδιαφέρον προϊόν στη λίστα να είναι ο πολυαναμενόμενος έξυπνος οικιακός κόμβος με κωδική ονομασία J490. Οι πρώτες φήμες ανέφεραν ότι η έξυπνη οθόνη θα κυκλοφορούσε τον Μάρτιο, ωστόσο η συσκευή δεν παρουσιάστηκε. Τώρα, σύμφωνα με τον Γκέρμαν, η κυκλοφορία της αναμένεται την άνοιξη. Πρόκειται για την πρώτη νέα μεγάλη κατηγορία προϊόντων της Apple εδώ και καιρό, για την οποία η εταιρεία έχει θέσει τις βάσεις μέσω των HomePod και iPad.

Ολοκληρώνοντας τις φήμες, αναφέρονται το AirTag 2 και ένα ζευγάρι νέων οθονών. Τα αναβαθμισμένα AirTags θα έχουν καλύτερη εμβέλεια χάρη σε νέο ασύρματο τσιπ. Για τις οθόνες γνωρίζουμε λιγότερα, αλλά οι κωδικές ονομασίες J427 και J527 υποδηλώνουν δύο οθόνες 27 ιντσών.