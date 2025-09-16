Μετά από μήνες αναμονής, η Apple κυκλοφόρησε επιτέλους μία από τις πιο αναμενόμενες ενημερώσεις για το iPhone, το iOS 26. Η ανανέωση του σχεδιασμού, που ανακοινώθηκε στο Worldwide Developer Conference (WWDC) τον Ιούνιο, φέρνει διάφανα εφέ, σαν γυαλί, στα εικονίδια των εφαρμογών, στην οθόνη κλειδώματος και στην αρχική οθόνη. Παρά το γεγονός ότι πολλοί χρήστες έσπευσαν να εγκαταστήσουν την ενημέρωση, φαίνεται πως αρκετοί ήδη μετανιώνουν για την απόφασή τους, καθώς έχουν αναφερθεί σημαντικά προβλήματα με την μπαταρία των συσκευών.

Πολλοί χρήστες δημοσίευσαν στο X ότι η μπαταρία των iPhone τους μειώνεται δραματικά λίγες ώρες μετά την εγκατάσταση του iOS 26. Ένας χρήστης ανέφερε: «Μόλις φόρτισα πλήρως το τηλέφωνό μου πριν 58 λεπτά και είναι ήδη στο 79%. Το iOS 26 μετατρέπει το τηλέφωνό μου σε τούβλο». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Το τηλέφωνό μου καίγεται από τότε που έκανα την ενημέρωση σε iOS 26 και η υγεία της μπαταρίας έπεσε στο 80%. Δεν έχω αλλάξει κανέναν τρόπο φόρτισης». Ακολουθώντας την έντονη αντίδραση των χρηστών, η Apple εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση, παραδεχόμενη ότι το iPhone μπορεί να υπερθερμανθεί και να χάσει μπαταρία ταχύτερα μετά την ενημέρωση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το iOS 26 φέρνει μια σειρά νέων δυνατοτήτων, μεταξύ των οποίων και έναν αμφιλεγόμενο νέο σχεδιασμό με την ονομασία Liquid Glass. Όπως εξηγεί η Apple στο newsroom της: «Το Liquid Glass είναι ένα νέο διάφανο υλικό που αντανακλά και διαθλά το περιβάλλον του, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο περιεχόμενο και προσφέροντας νέα ζωντάνια σε ελέγχους, πλοήγηση, εικονίδια εφαρμογών, widgets και πολλά άλλα». Η εταιρεία προσθέτει ότι ο νέος σχεδιασμός επεκτείνεται στην Αρχική Οθόνη και στην Οθόνη Κλειδώματος, καθιστώντας τις πιο προσωπικές και εκφραστικές από ποτέ, ενώ φέρνει νέες επιλογές παραμετροποίησης για τα εικονίδια εφαρμογών και τα widgets, με ιδιαίτερα εντυπωσιακή διάφανη εμφάνιση.

Η ενημέρωση λογισμικού εισάγει επίσης νέες δυνατότητες στις εφαρμογές Τηλέφωνο και Μηνύματα, καθώς και στο CarPlay, το Apple Music, το Maps, το Wallet και τα Apple Games. Παρά την ανακοίνωση του iOS 26 τον Ιούνιο, η ευρεία διάθεσή του ξεκίνησε μόλις χθες, και οι χρήστες που το έχουν ήδη εγκαταστήσει αναφέρουν προβλήματα με την μπαταρία. Στο X, ένας χρήστης σημείωσε: «Το iOS 26 είναι πεινασμένο για μπαταρία! Συνήθως δεν τελειώνει η ενέργεια μου και χρειάζομαι φόρτιση μόνο τη νύχτα». Άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Φαίνεται ότι το iOS 26 έχει πρόβλημα με την μπαταρία. Χρησιμοποίησα το τηλέφωνό μου λιγότερο απ’ ό,τι συνήθως το πρωί και είμαι ήδη στο 50%». Υπήρξαν και άλλες αναφορές ότι η μπαταρία πέφτει γρήγορα, με χρήστες να αναφέρουν ότι η ενέργεια μειώνεται σε ποσοστά πολύ χαμηλότερα από τα κανονικά για την ώρα της ημέρας.

Η Apple διαβεβαιώνει ότι τα προβλήματα μπαταρίας είναι προσωρινά. Σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας: «Άμεσα μετά την ολοκλήρωση μιας ενημέρωσης, ιδιαίτερα μιας μεγάλης έκδοσης, μπορεί να παρατηρήσετε προσωρινή επίδραση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και στην απόδοση της θερμοκρασίας. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς η συσκευή χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρώσει τη διαδικασία ρύθμισης στο παρασκήνιο, συμπεριλαμβανομένης της ευρετηρίασης δεδομένων και αρχείων για αναζήτηση, λήψη νέων πόρων και ενημέρωση εφαρμογών». Η Apple επισημαίνει ότι οι νέες δυνατότητες μπορεί να απαιτούν επιπλέον πόρους από τη συσκευή και ότι η επίδραση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή την απόδοση εξαρτάται από τη χρήση του κάθε χρήστη, ενώ η εταιρεία συνεχώς εργάζεται για τη βελτιστοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών μέσα από μελλοντικές ενημερώσεις λογισμικού.

Συνολικά, αν παρατηρήσατε ότι η μπαταρία του iPhone σας εξαντλείται ταχύτερα από το συνηθισμένο μετά την εγκατάσταση του iOS 26, δεν χρειάζεται ανησυχία, η κατάσταση αναμένεται να επανέλθει στο φυσιολογικό μέσα σε λίγες ημέρες.