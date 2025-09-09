Μια νέα διαρροή αναφέρει ότι η αναμενόμενη κονσόλα της Sony, το PS6, ενδέχεται να διαθέτει αποσπώμενη μονάδα δίσκου, κάτι που θα αποτελούσε μια σημαντική και απροσδόκητη νίκη για τα φυσικά μέσα, εάν επιβεβαιωθεί.

Η Sony δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το PS6, ωστόσο η εταιρεία έχει δηλώσει ότι η νέα κονσόλα βρίσκεται «στο μυαλό της», ενώ ήδη έχουν εμφανιστεί αρκετές διαρροές και πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας φημολογούμενης φορητής συσκευής, αλλά και για πιθανές ημερομηνίες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του Insider Gaming, το PS6 θα κυκλοφορήσει με αποσπώμενη μονάδα δίσκου, η οποία θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως αυτή του PS5. Αυτό σημαίνει ότι η κονσόλα θα μπορεί να πωληθεί ως ψηφιακή μόνο ή να συνοδεύεται από τη μονάδα δίσκου ως πιο παραδοσιακή έκδοση. Εναλλακτικά, η ψηφιακή κονσόλα θα μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά, με τη μονάδα δίσκου να πωλείται ως πρόσθετο αξεσουάρ.

Αυτή η πληροφορία έρχεται λίγο μετά τους ισχυρισμούς ότι η φημολογούμενη φορητή κονσόλα θα μπορεί να συνδεθεί σε τηλεόραση, όπως το Switch 2.

Ο YouTuber και πληροφοριοδότης Moore’s Law is Dead ανέφερε ότι «πολλά έγγραφα» που είδε αποκαλύπτουν ότι η φημολογούμενη φορητή συσκευή του PS6 μπορεί να συνδεθεί σε βάση (dock).

Σε πρόσφατο βίντεο στο YouTube δήλωσε:

«Πολλαπλά έγγραφα αναφέρουν ξεκάθαρα ότι αυτή η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε βάση, θα συνδεθεί, όπως το Nintendo Switch 2. Πιστεύω ότι αυτό είναι εξαιρετικά συναρπαστικό. Αν έπρεπε να μαντέψω, η συσκευή θα έρχεται με οθόνη 1080p, 60 ή 120 Hz, οπότε θα λειτουργεί σε χαμηλότερη ανάλυση από το PS5, αλλά θα φαίνεται πολύ καθαρή σε μικρότερη οθόνη. Θα εξοικονομεί ενέργεια με χαμηλή ταχύτητα επεξεργαστή και χαμηλότερη ανάλυση σε σχέση με το PS5, αλλά όταν συνδεθεί στη βάση, θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως ένα PS5 ή και καλύτερα»

Σχετικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας, ο Moore’s Law is Dead πρόσθεσε:

«Η παραγωγή προγραμματίζεται για τα μέσα του 2027 με πιθανή κυκλοφορία το φθινόπωρο του 2027».

Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα ανέφερε πρόσφατα ένας άλλος γνωστός leaker παιχνιδιών.

Ο Detective Seeds είχε δημοσιεύσει στο X ότι «σύμφωνα με έναν μηχανικό της PlayStation που εργάζεται στο hardware, το PS6 θα ανακοινωθεί το 2028 και θα κυκλοφορήσει στα τέλη του φθινοπώρου ή αρχές χειμώνα 2029».

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε την εκτίμησή του, λέγοντας ότι η επερχόμενη μεγάλη αναβάθμιση του PS5 Pro το επόμενο έτος θα «διατηρήσει τη γενιά του hardware της PS μέχρι τότε».

Συγκεκριμένα, ο Detective Seeds δημοσίευσε:

«Η αναβάθμιση PS5 Pro 2026 θα διατηρήσει τη γενιά hardware της PS μέχρι την κυκλοφορία του PS6 το 2029. Οι κάτοχοι PS4 θα έχουν κίνητρο να αναβαθμίσουν το PS5 Pro του χρόνου και τα παιχνίδια θα λαμβάνουν περισσότερες ενημερώσεις και patches, βελτιώνοντας την εμφάνιση και την απόδοσή τους στην Pro. Αυτό επιτρέπει στη Sony να περιμένει και να κυκλοφορήσει το PS6 το 2029, όπως ανέφερα πριν από λίγους μήνες».

Παρά το γεγονός ότι η ίδια η Sony έχει δηλώσει ότι η νέα κονσόλα είναι «top of mind», το PS6 δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.