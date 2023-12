Από τα ρομάντζα με skateboard και έναν απροσδόκητο προσομοιωτή ψαρέματος τρόμου μέχρι την επιστροφή των αγαπημένων κλασικών τίτλων και τη διαρκή απήχηση του Zelda, το 2023 ήταν μια χρονιά με μεγάλες επιτυχίες αλλά και πολλές εκπλήξεις για τους gamers.

Καθώς μπαίνουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων ένα παιχνίδι είναι ένα πολύ καλό δώρο για μικρούς και για μεγάλους. Πώς όμως να επιλέξεις το καλύτερο από τόσους τίτλους και για ποια κονσόλα. Οι κριτικοί του Guardian συγκέντρωσαν τα 20 κορυφαία παιχνίδια της χρονιάς που φεύγει… για όλα τα γούστα.

20. Venba PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch, PC

Ένα παιχνίδια για τη σημασία της μαγειρικής και τη ζωή των μεταναστών. Ο παίκτης βλέπει στιγμές από την καθημερινότητα μιας οικογένειας που έχει μεταναστεύσει από την Ινδία στον Καναδά. Η μητέρα μέσω του φαγητού προσπαθεί να κρατήσει τη σύνδεση της ίδιας και του γιου της με την πατρίδα τους καθώς η απόσταση μεγαλώνει, μεταξύ γονιών και παιδιού, με τις αναπόφευκτες συνέπειες. Η γλώσσα των Ταμίλ, η μουσική και η κουζίνα απεικονίζονται με στοργή, δίνοντας μια ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα στην ιστορία.

19. Chants of Sennaar PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Ως ένας ταξιδιώτης σε ξένες χώρες, χωρίς γνώση των τοπικών γλωσσών, καλείστε να συνδυάσετε στοιχεία από το περιβάλλον, σε ένα παιχνίδι που συνδυάζει τους γρίφους με την περιπέτεια. Η όμορφη και μινιμαλιστική τεχνική και η χρωματική παλέτα δημιουργεί την αίσθηση του απόκοσμου. Ένα όνειρο για τους γλωσσολόγους, αλλά και διασκεδαστικό για όποιον απολαμβάνει να δοκιμάζει την εγκεφαλική του δύναμη.

18. Assassin’s Creed Mirage PlayStation 4/5, Xbox, Nintendo Switch, PC

Η Ubisoft μας επιστρέφει για άλλη μια φορά στον κόσμο των ιστορικών δολοφόνων, αυτή τη φορά εστιάζοντας στον Basim Ibn Ishaq, έναν κλέφτη που γίνεται μαθητευόμενος δολοφόνος στη Βαγδάτη του 9ου αιώνα. Η ιστορία είναι εστιασμένη και περιορίζεσαι κυρίως μέσα στα τείχη της πόλης, κάτι που επέτρεψε στους σχεδιαστές να δημιουργήσουν κάθε δρόμο, πλατεία και σοκάκι με απίστευτες λεπτομέρειες εποχής. Η καταδίωξη των στόχων, η περιπλάνηση γύρω από εχθρικά κτίρια ή η εξερεύνηση του τοπίου με καμήλα και άλογα προσφέρουν εξαιρετική ευχαρίστηση.

17. Metroid Prime Remastered, Nintendo Switch

Μια αναδρομή σε μια άλλη εποχή των παιχνιδιών πρώτου προσώπου, αυτή η καθηλωτική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας 20 ετών είναι μια απόλαυση. Η κυνηγός επικηρυγμένων Samus Aran προσγειώνεται σε έναν ετοιμοθάνατο πλανήτη σε ένα ατμοσφαιρικό, έξυπνο, προκλητικό και μυστηριώδες παιχνίδι.

16. Thirsty Suitors, PlayStation 4/5, Xbox, Nintendo Switch, PC

Μια ρομαντική περιπέτεια ρόλο με skateboard για μια Ινδή μετανάστρια δεύτερης γενιάς που επιστρέφει στην πατρίδα της για να αντιμετωπίσει τους πρώην εραστές της. Το Thirsty Suitors ακούγεται σαν το Scott Pilgrim να συναντά τα Gilmore Girls. Αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Γεμάτο με εξαιρετικές λεπτομέρειες, έχει πράγματα να πει για την εμπειρία των μεταναστών και τα λέει με στυλ, καρδιά και ζωντάνια.

15. Pikmin 4 Nintendo Switch

Η σειρά Pikmin είναι ίσως μια από τις πιο περίεργες που ξεπήδησαν από τα «σπλάχνα» της Nintendo και μάλιστα σε μια εποχή όπου η εταιρεία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά (Gamecube). Παρόλα αυτά, το κοινό λάτρεψε όσο τίποτε άλλο την νατουραλιστική αισθητική του, τους χαριτωμένους χαρακτήρες του αλλά και το γεγονός του ότι πάντρεψε σχεδόν τέλεια εξερεύνηση και στρατηγική σε πραγματικό χρόνο. Πλέον φτάνουμε αισίως στον τέταρτο τίτλο της σειράς, που όχι μόνο τελειοποιεί ότι αγαπάμε στο Pikmin, αλλά προσθέτει και αρκετό βάθος.

14. Hi-Fi Rush Xbox, PC

Ο Chai είναι λίγο χαμένος, αλλά είναι χαρούμενος με αυτό – ακόμα και μετά από ένα ατύχημα σε ένα εργοστάσιο τον μετατρέπει σε cyborg με ένα βιονικό χέρι-κιθάρα. Ο κόσμος του Hi-Fi Rush πάλλεται και ταλαντεύεται στον ρυθμό του soundtrack. Ένα συναρπαστικό και κομψό παιχνίδι δράσης.

13. Dredge, PlayStation 4/5, Xbox, Nintendo Switch, PC

Είναι ειλικρινά άξιο απορίας που χρειάστηκε να περιμένουμε τόσο πολύ για έναν προσομοιωτή ψαρέματος τρόμου τύπου Lovecraftian, αλλά επιτέλους έχουμε ένα. To Dredge σάς προσφέρει με σκοτεινά, σκληρά κύματα ενώ προσπαθείτε να πιάσετε όλο και πιο τερατώδη ψάρια και στη συνέχεια προσπαθείτε να επιστρέψετε με ασφάλεια στο λιμάνι. Ένα παιχνίδι που καταγράφει τον στοιχειωμένο, όμορφο κίνδυνο του ωκεανού.

12. Street Fighter 6 PlayStation 4/5, Xbox Series S/X, PC

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες από το Street Fighter II, η σειρά παιχνιδιών μάχης της Capcom εξακολουθεί να επινοεί και να εκσυγχρονίζει με επιτυχία τον εαυτό της. Με ένα νέο σύστημα μάχης, ζωντανή οπτική σχεδίαση και μια πραγματικά εξαιρετική λειτουργία για πολλούς παίκτες στο διαδίκτυο, αυτή είναι μια χαρούμενη γιορτή ενός είδους που αρνείται απλώς να εγκαταλείψει και να υποχωρήσει.

11. Resident Evil 4 Remake PlayStation 4/5, Xbox Series S/X, PC

Οι αναδρομές της Capcom στο παρελθόν των παιχνιδιών επιβίωσης τρόμου ήταν πάντα εξαιρετικά επιτυχημένες. Διατηρώντας το φόβο και τα σοκ των αρχικών παιχνιδιών, εκσυγχρονίζει τα γραφικά και προσθέτει φρέσκες αφηγηματικές ανατροπές.

10. Sea of Stars, PlayStation 4/5, Xbox, Nintendo Switch, PC

Σε μια δυνατή χρονιά για τις περιπέτειες ρόλων από την Ιαπωνία, το Sea of Stars ξεχώρισε. Δύο νεαροί Solstice Warriors συνδυάζουν τις μαγικές τους δυνάμεις για να νικήσουν έναν σατανικό αλχημιστή, αλλά η χαρά του παιχνιδιού είναι στον χαλαρό ρυθμό, τα υπέροχα 2D γραφικά και τις συναρπαστικές μάχες που βασίζονται στο turn-based. Μια σεβαστή ωδή σε μια πιο απλή εποχή.

9. Star Wars Jedi: Survivor PlayStation 4/5, Xbox, PC

Άλλη μια εξαιρετική περιπέτεια της σειράς Star Wars. Ο Renegade Jedi Cal Kestis είναι ο ήρωας για άλλη μια φορά, χρησιμοποιώντας νέες δυνάμεις ενάντια σε παλιούς εχθρούς, ενώ οι τοποθεσίες, οι ήχοι και οι σεκάνς μάχης αιχμαλωτίζουν έξοχα την αίσθηση των ταινιών.

8. Super Mario Bros Wonder Nintendo Switch

Η επιστροφή στον αξιολάτρευτο κόσμο του Mario είναι πάντα μια απόλαυση. Κάθε επίπεδο κρύβει μια έκπληξη, στρέφοντας ευφάνταστα και ανατρέποντας τις συμβάσεις του Mario με τρόπους που θα ευχαριστήσουν τα παιδιά και τους γονείς.

7. A Space for the Unbound PlayStation 4/5, Xbox, Nintendo Switch, PC

Ένα παιχνίδι μαγικού ρεαλισμού που διαδραματίζεται στην επαρχία της Ινδονησίας. Αυτή είναι η ιστορία ενός ζευγαριού μαθητών γυμνασίου που μεγαλώνουν στα τέλη του Δεκαετία του ’90, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα των άλλων καθώς και τα δικά τους χρησιμοποιώντας ένα τετράδιο φυλαχτό για να βουτήξουν στις σκέψεις τους και να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους. Τα υπερφυσικά στοιχεία εδώ μετατρέπουν μια ιστορία ενηλικίωσης σε ένα παράξενο, συναρπαστικό μυστήριο.

6. Alan Wake 2 PlayStation 5, PC, Xbox Series S/X

Μια σουρεαλιστική περιπέτεια δράσης που περιλαμβάνει παράλληλες πραγματικότητες και αποκρυφιστικό τρόμο. Τα παιχνίδια blockbuster της δεκαετίας του 2020 δεν είναι συνήθως τόσο συναρπαστικά και ιδιότυπα. Ευτυχώς κάποια μπορούν να είναι ακόμα.

5. Dave the Diver Nintendo Switch, υπολογιστής

Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του δύτη Dave, βυθίζεστε όλο και πιο βαθιά σε μια θαλάσσια τάφρο γεμάτη επικίνδυνη και παράξενη θαλάσσια ζωή. Καμακώστε ψάρια, πυροβολήστε καρχαρίες και συλλέξτε θησαυρούς. Το βράδυ, σερβίρετε ό,τι πιάσατε σε ένα όμορφο εστιατόριο σούσι. Με έναν εκπληκτικά καταναγκαστικό ρυθμό παιχνιδιού, το παιχνίδι γίνεται πιο αστείο, πιο περίπλοκο και πιο ενδιαφέρον όσο προχωράει. Αφήστε το να σας εκπλήξει με τα βάθη του.

4. Cocoon PlayStation 4/5, Xbox, Nintendo Switch, PC

Σε ένα μαγευτικό σύμπαν επιστημονικής φαντασίας, το Cocoon προσκαλεί τους παίκτες να εισέλθουν σε ένα βασίλειο όπου τα όρια γκρεμίζονται και οι πραγματικότητες μπλέκονται. Ο σταθερός εντυπωσιακός ήχος και τα γραφικά υποστηρίζουν το πιο αθόρυβα λαμπρό παιχνίδι παζλ που έχει αναδυθεί εδώ και χρόνια, από μερικά από τα κορυφαία μυαλά πίσω από το αριστοτεχνικό Limbo και Inside.

3. Marvel’s Spider-Man 2 PlayStation 5

Αυτό το φιλόδοξο σίκουελ μας μεταφέρει πίσω σε μια Νέα Υόρκη, με νέους εχθρούς και προσωπικές προκλήσεις για τους ήρωες. Για άλλη μια φορά, η αίσθηση της πλοήγησης στην πόλη είναι εντυπωσιακή. Οι εχθροί είναι ενδιαφέροντες και απαιτητικοί και η ιστορία τους συνδέει έξυπνα με τα δράματα σε στιλ σαπουνόπερας των ηρώων. Ενώ το Κινηματογραφικό Σύμπαν Marvel μπορεί να ξεθωριάζει σταδιακά, το Spider-Man 2 δείχνει ότι έχει απομείνει πολλή ζωή στα παιχνίδια.

2. Baldur’s Gate 3 PlayStation 5, Xbox Series S/X, PC

Από τη στιγμή που θα πιάσετε αυτό το παιχνίδι ρόλων φαντασίας, είναι απίθανο να παίξετε κάτι άλλο. Περιέχει εκατοντάδες ώρες καλογραμμένης, έξυπνης και απίστευτα ευέλικτης ιστορίας, η οποία διαμορφώνει τις επιλογές και τις ενέργειες του παίκτη τόσο εντυπωσιακά που πραγματικά αισθάνεται σαν να μπορεί κάνει τα πάντα.

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch

Ναι, αυτή η τελευταία ιστορία μαγείας και περιπέτειας διαδραματίζεται στον ίδιο κόσμο με το Breath of the Wild και θα αναγνωρίσετε πολλά χωριά, ξέφωτα δασών και θέα στα βουνά καθώς αναζητάτε την πάντα απειλούμενη πριγκίπισσα. Αλλά το Tears of the Kingdom είναι γεμάτο με φρέσκα αξιοθέατα και εμπειρίες, από νησιά του ουρανού έως ένα ολόκληρο υπόγειο βασίλειο καθρέφτη. Σας επιτρέπει επίσης να κατασκευάζετε οχήματα, όπλα και άλλα gadget, ανοίγοντας απίστευτους δημιουργικούς δρόμους. Μερικές φορές έρχεται ένα παιχνίδι που σας κάνει να νιώθετε προνομιούχοι που το παίζετε. Αυτό είναι σίγουρα ένα από αυτά.