Την απόκτηση του Ράφα Μιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, ανακοίνωσε την Τρίτη (4/8) ο Άρης.

Ο Ισπανός επιθετικός ήρθε τη Δευτέρα (3/8) στη Θεσσαλονίκη, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους «κίτρινους», οι οποίοι επισημοποίησαν την απόκτησή του με την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Rafa Mir με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Sevilla FC και συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για επέκταση για ακόμη έναν χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 (το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 2027).

Ο Rafael Mir Vicente, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1997 στη Μούρθια της Ισπανίας.

Αναδειχθείς από τις φημισμένες ακαδημίες της Valencia, ο χαρισματικός Ισπανός επιθετικός έκανε νωρίς το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα των «Νυχτερίδων» πριν πάρει μεταγραφή το 2018 για την αγγλική Wolverhampton.

Ακολούθησαν δανεισμοί σε Las Palmas, Huesca και Nottingham Forest, με τη θητεία του στην Huesca να ξεχωρίζει, καθώς πέτυχε 25 γκολ σε 57 συμμετοχές.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις προκάλεσαν το ενδιαφέρον της Sevilla, η οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2021.

Με τη φανέλα του συλλόγου της Ανδαλουσίας κατέγραψε δεκάδες συμμετοχές στη LaLiga, το UEFA Champions League και το UEFA Europa League, πανηγυρίζοντας, μάλιστα, την κατάκτηση του Europa League το 2023. Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε ως δανεικός στη Valencia.

Σε διεθνές επίπεδο ο Rafa Mir υπήρξε στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 το 2019, ενώ ήταν μέλος και της εθνικής Ισπανίας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Από σήμερα ο Rafael Mir Vicente ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!

¡Bienvenido, Rafa!».

«Να πετύχω όσα περισσότερα γκολ»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Ράφα Μιρ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας: «Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στον Άρη και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με τους νέους μου συμπαίκτες.

Έχω πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψουμε όλοι μαζί, ώστε μαζί και με τους φιλάθλους μας να πετύχουμε σπουδαία πράγματα τη νέα σεζόν.

Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους του Άρη για την υποδοχή στο αεροδρόμιο και γενικά όλο τον οργανισμό του συλλόγου για την θέρμη με την οποία με υποδέχτηκαν.

Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον Άρη και στόχος μου είναι να πετύχω όσα περισσότερα γκολ μπορώ, ώστε να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων μας.

Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς μας και να αγωνιστώ στο γήπεδό μας».