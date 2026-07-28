Ο Κλαούντιο Ρανιέρι αντικαθιστά τον Πάολο Μαλντίνι στη θέση του τεχνικού διευθυντή της εθνικής Ιταλίας, νέος προπονητής της οποίας θα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Η «σκουάντρα ατζούρα» επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα μετά την τρίτη διαδοχική απουσία από το Μουντιάλ και θα το κάνει με πρόσωπα του παρελθόντος, καθώς η νέα εποχή που είχε προαναγγελθεί με τον Μαλντίνι εξελίχθηκε σε φιάσκο.

Το σύμβολο της Μίλαν αποφάσισε να παραιτηθεί μόλις 16 μέρες μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας του με την ομοσπονδία και ο αντικαταστάτης του τελικά θα είναι ο Ρανιέρι, ο οποίος πριν λίγους μήνες απομακρύνθηκε από τη Ρόμα.

Ο πρόεδρος της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό, έκανε γνωστό την Τρίτη (28/7) πως ο 74χρονος Ρανιέρι θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της «σκουάντρα ατζούρα» και λίγες ώρες μετά ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση.