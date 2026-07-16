Πραγματοποιήθηκε στον Άλιμο η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026/27.

Το πρωτάθλημα της νέας περιόδου θα κάνει πρεμιέρα στις 22-23 Αυγούστου 2026 και η κανονική του διάρκεια, πριν την έναρξη των playoffs και των playouts, θα ολοκληρωθεί στις 20-21 Μαρτίου 2027.

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της Super League για τη σεζόν 2026/27:

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026

ΑΕΚ – Ηρακλής

Καλαμάτα – Άρης

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

ΟΦΗ – Βόλος

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

Άρης – ΟΦΗ

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Βόλος – Ηρακλής

Κηφισιά – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Καλαμάτα

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Άρης

Ατρόμητος – Καλαμάτα

Βόλος – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Αστέρας AKTOR

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ

Καλαμάτα – Βόλος

Κηφισιά – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ – Άρης

Ηρακλής – Ατρόμητος

5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026

Άρης – Ηρακλής

Ατρόμητος – Κηφισιά

Βόλος – ΑΕΚ

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος

Άρης – Βόλος

Κηφισιά – Παναιτωλικός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

Ηρακλής – Λεβαδειακός

7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026

Ατρόμητος – ΑΕΚ

Καλαμάτα – ΟΦΗ

Κηφισιά – Άρης

Λεβαδειακός – Βόλος

Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Ηρακλής

8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός

Άρης – Ατρόμητος

Βόλος – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Καλαμάτα

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Κηφισιά

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Ατρόμητος – Βόλος

Καλαμάτα – Ηρακλής

Κηφισιά – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Άρης

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Παναιτωλικός – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα

Άρης – Παναιτωλικός

Βόλος – Κηφισιά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Ατρόμητος

Ηρακλής – Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026

Αστέρας AKTOR – Άρης

Καλαμάτα – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Ηρακλής

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – Βόλος

ΠΑΟΚ – Κηφισιά

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Άρης – Ολυμπιακός

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Βόλος – Αστέρας AKTOR

Κηφισιά – Καλαμάτα

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Ηρακλής – Παναιτωλικός

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – Άρης

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

Καλαμάτα – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΟΦΗ – Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ατρόμητος

ΠΑΟΚ – Βόλος

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Βόλος

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Καλαμάτα – Παναιτωλικός

Κηφισιά – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Ηρακλής – Άρης

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ

Άρης – ΑΕΚ

Βόλος – Λεβαδειακός

Κηφισιά – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Καλαμάτα

Παναθηναϊκός – Ηρακλής

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός

Άρης – ΠΑΟΚ

Καλαμάτα – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – Κηφισιά

Ηρακλής – Βόλος

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ – Καλαμάτα

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Βόλος – Αρης

Κηφισιά – Αστέρας AKTOR

Λεβαδειακός – Ηρακλής

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027

Αρης – Κηφισιά

Βόλος – ΟΦΗ

Καλαμάτα – Αστέρας AKTOR

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

Ηρακλής – ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

Αστέρας AKTOR – Ηρακλής

Ατρόμητος – Αρης

Κηφισιά – Βόλος

Λεβαδειακός – Καλαμάτα

ΟΦΗ – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ – Κηφισιά

Αρης – Παναθηναϊκός

Βόλος – Ατρόμητος

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

Ηρακλής – ΟΦΗ

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός

Ατρόμητος – Ηρακλής

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Άρης

Παναθηναϊκός – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR

Αρης – Λεβαδειακός

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Βόλος – Καλαμάτα

Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Ηρακλής – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ

Καλαμάτα – Κηφισιά

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Αρης

Παναθηναϊκός – Βόλος

Παναιτωλικός – Ηρακλής

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Αρης – Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος – Λεβαδειακός

Βόλος – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Παναιτωλικός

Ηρακλής – Καλαμάτα

25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027

Αστέρας AKTOR – Βόλος

Καλαμάτα – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Παναιτωλικός – Αρης

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Ηρακλής – ΑΕΚ

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Αρης – Καλαμάτα

Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR

Βόλος – Παναιτωλικός

Κηφησιά – Ηρακλής

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Ολυμπιακός