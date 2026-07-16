Πραγματοποιήθηκε στον Άλιμο η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026/27.
Το πρωτάθλημα της νέας περιόδου θα κάνει πρεμιέρα στις 22-23 Αυγούστου 2026 και η κανονική του διάρκεια, πριν την έναρξη των playoffs και των playouts, θα ολοκληρωθεί στις 20-21 Μαρτίου 2027.
Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της Super League για τη σεζόν 2026/27:
1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026
ΑΕΚ – Ηρακλής
Καλαμάτα – Άρης
Ολυμπιακός – Ατρόμητος
ΟΦΗ – Βόλος
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026
Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
Άρης – ΟΦΗ
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Βόλος – Ηρακλής
Κηφισιά – ΑΕΚ
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός – Καλαμάτα
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Άρης
Ατρόμητος – Καλαμάτα
Βόλος – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ηρακλής – Αστέρας AKTOR
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
Καλαμάτα – Βόλος
Κηφισιά – Λεβαδειακός
Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
ΠΑΟΚ – Άρης
Ηρακλής – Ατρόμητος
5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026
Άρης – Ηρακλής
Ατρόμητος – Κηφισιά
Βόλος – ΑΕΚ
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
ΑΕΚ – ΟΦΗ
Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος
Άρης – Βόλος
Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα
Ηρακλής – Λεβαδειακός
7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026
Ατρόμητος – ΑΕΚ
Καλαμάτα – ΟΦΗ
Κηφισιά – Άρης
Λεβαδειακός – Βόλος
Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ – Ηρακλής
8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026
ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός
Άρης – Ατρόμητος
Βόλος – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Καλαμάτα
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Ηρακλής – Κηφισιά
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
Ατρόμητος – Βόλος
Καλαμάτα – Ηρακλής
Κηφισιά – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – Άρης
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Παναιτωλικός – ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα
Άρης – Παναιτωλικός
Βόλος – Κηφισιά
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
ΟΦΗ – Ατρόμητος
Ηρακλής – Παναθηναϊκός
11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026
Αστέρας AKTOR – Άρης
Καλαμάτα – ΑΕΚ
Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – Ηρακλής
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
Παναιτωλικός – Βόλος
ΠΑΟΚ – Κηφισιά
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Άρης – Ολυμπιακός
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Βόλος – Αστέρας AKTOR
Κηφισιά – Καλαμάτα
ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ηρακλής – Παναιτωλικός
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – Άρης
Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
Καλαμάτα – Λεβαδειακός
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
ΟΦΗ – Ηρακλής
Παναιτωλικός – Ατρόμητος
ΠΑΟΚ – Βόλος
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Βόλος
Ατρόμητος – Ολυμπιακός
Καλαμάτα – Παναιτωλικός
Κηφισιά – ΟΦΗ
Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ηρακλής – Άρης
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ
Άρης – ΑΕΚ
Βόλος – Λεβαδειακός
Κηφισιά – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Καλαμάτα
Παναθηναϊκός – Ηρακλής
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
ΑΕΚ – Ατρόμητος
Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός
Άρης – ΠΑΟΚ
Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ηρακλής – Βόλος
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
ΑΕΚ – Καλαμάτα
Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Βόλος – Αρης
Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
Λεβαδειακός – Ηρακλής
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027
Αρης – Κηφισιά
Βόλος – ΟΦΗ
Καλαμάτα – Αστέρας AKTOR
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Παναιτωλικός – ΑΕΚ
Ηρακλής – ΠΑΟΚ
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
Αστέρας AKTOR – Ηρακλής
Ατρόμητος – Αρης
Κηφισιά – Βόλος
Λεβαδειακός – Καλαμάτα
ΟΦΗ – ΑΕΚ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
ΑΕΚ – Κηφισιά
Αρης – Παναθηναϊκός
Βόλος – Ατρόμητος
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ηρακλής – ΟΦΗ
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός
Ατρόμητος – Ηρακλής
Λεβαδειακός – Κηφισιά
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Άρης
Παναθηναϊκός – Καλαμάτα
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027
ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR
Αρης – Λεβαδειακός
Ατρόμητος – ΟΦΗ
Βόλος – Καλαμάτα
Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
Ηρακλής – Ολυμπιακός
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ
Καλαμάτα – Κηφισιά
Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Ολυμπιακός – Αρης
Παναθηναϊκός – Βόλος
Παναιτωλικός – Ηρακλής
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Αρης – Αστέρας AKTOR
Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Βόλος – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Παναιτωλικός
Ηρακλής – Καλαμάτα
25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027
Αστέρας AKTOR – Βόλος
Καλαμάτα – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
Παναιτωλικός – Αρης
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Ηρακλής – ΑΕΚ
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Αρης – Καλαμάτα
Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR
Βόλος – Παναιτωλικός
Κηφησιά – Ηρακλής
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
ΟΦΗ – Ολυμπιακός