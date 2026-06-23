Χρηματικά πρόστιμα επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) στον Ματίας Λεσόρ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα συνέβησαν μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αντίθετα, ο Τζέριαν Γκραντ δεν αντιμετωπίζει καμία κύρωση, καθώς απαλλάχθηκε πλήρως από τις κατηγορίες.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ αφορά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στις 13 Ιουνίου 2026, μετά το τέλος της αναμέτρησης των δύο «αιωνίων» για τα playoffs του πρωταθλήματος. Για την αξιολόγηση της υπόθεσης λήφθηκαν υπόψη η αναφορά της αρμόδιας αστυνομικής διεύθυνσης, το υλικό από το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης του ΣΕΦ, αλλά και οι εκθέσεις των παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, ο Ματίας Λεσόρ είχε ενεργή συμμετοχή στα επεισόδια που ακολούθησαν τη λήξη του αγώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός. Ως συνέπεια, στον Γάλλο σέντερ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ.

Παράλληλα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 15.000 ευρώ για τα περιστατικά που καταγράφηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Αντίθετα, στην περίπτωση του Τζέριαν Γκραντ δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία που να δικαιολογούν την επιβολή ποινής, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός γκαρντ να απαλλαγεί από κάθε κατηγορία.

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

“Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα, από το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

γ) τις Εκθέσεις των δύο Τεχνικών Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 13/06/2026, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026, αθλητές και μέλη της αποστολής των φιλοξενουμένων ήλθαν σε βίαιη αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις, στα αποδυτήρια του σταδίου, στην προσπάθεια των τελευταίων να αποτρέψουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια της γηπεδούχου ομάδας, με ενεργή επιθετική συμπεριφορά του καλαθοσφαιριστή ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ, με τελικό αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός (1) αστυνομικού οργάνου,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 40/2026 Απόφασή της,

i) σε βάρος του καλαθοσφαιριστή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ, διοικητικό πρόστιμο ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€),

ii) σε βάρος της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΕ Παναθηναϊκός, διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€),

ενώ απήλλαξε των καλαθοσφαιριστή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025″.