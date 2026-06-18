Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 24ωρα δουλεύει την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται αποκλειστικά από τη δική του απόφαση. Παρόλα αυτά η ιδιαίτερη συναισθηματική σύνδεση που διατηρεί με την Παρτιζάν αλλά και η εκκρεμότητα που υπάρχει ακόμη γύρω από το μέλλον του συλλόγου του Βελιγραδίου, δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί δεδομένη η μετακίνησή του στην Αθήνα.

Πότε έγινε η πρώτη επαφή Παναθηναϊκού με Ομπράντοβιτς, τι θα αλλάξει στο Τριφύλλι εάν αποδεχθεί την πρόταση που του έχει γίνει, οι σχέσεις με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ο σοβαρός κίνδυνος από την Παρτιζάν. Σέρβος δημοσιογράφος μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ στο Sportdog.