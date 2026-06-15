Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει η συμπεριφορά του Αυστραλού διαιτητή VAR, Σον Έβανς, πριν από την αναμέτρηση Γερμανίας – Κουρασάο, καθώς καταγράφηκε από τις κάμερες να πραγματοποιεί μια αμφιλεγόμενη χειρονομία.

Ο Έβανς σχημάτισε με τα χέρια του το γνωστό σύμβολο «OK» σε ανεστραμμένη μορφή, γεγονός που πυροδότησε διαφορετικές ερμηνείες και αντιδράσεις. Πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης συνέδεσαν την κίνηση με σύμβολα που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί από εθνικιστικούς ή ακραίους ιδεολογικούς κύκλους, προκαλώντας κύμα επικρίσεων.

Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν όσοι υποστηρίζουν ότι η χειρονομία ενδέχεται να μην είχε πολιτικό ή ιδεολογικό υπόβαθρο, αλλά να σχετίζεται με διαδικτυακές τάσεις ή με ένα ευρέως διαδεδομένο παιχνίδι μεταξύ φίλων και συναδέλφων.

Η FIFA έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και αναμένεται να εξετάσει λεπτομερώς τα δεδομένα της υπόθεσης. Βασικό ζητούμενο για την παγκόσμια ομοσπονδία είναι να διαπιστωθεί η πρόθεση του διαιτητή, προκειμένου να αποφασιστεί αν συντρέχουν λόγοι επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.