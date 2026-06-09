Η συνάντηση των μετόχων της Euroleague για να αποφασίσουν το μέλλον της Μονακό δεν οδήγησε κάπου τελικά και ο λόγος ήταν η στάση που κράτησε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η γαλλική ομάδα έχουν ως συνέπεια να μην είναι βέβαιη η συμμετοχή της στη Euroleague τη νέα σεζόν, με τους μετόχους να συζητούν για αυτό το θέμα.

Το meeting, όμως, δεν έφερε κάποια απόφαση και ο λόγος ήταν η στάση της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς δεν πήρε ξεκάθαρη θέση για το θέμα των νέων αδειών και απέφυγε να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα.

Το θέμα της Μονακό, επομένως, παραμένει ανοιχτό και η επόμενη συνάντηση των μετόχων της Euroleague θα γίνει στις 26 Ιουνίου.