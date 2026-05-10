Με γκολ του Τροσάρ στο 83′ η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 τη Γουέστ Χαμ εκτός έδρας για την 36η αγωνιστική της Premier League και είναι στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πρόκριση στον τελικό του Champions League, οι «κανονιέρηδες» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να πιέσουν από νωρίς και είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 9′ με τον Καλαφιόρι και αμέσως μετά, στο 10′, είχαν μεγάλη διπλή ευκαιρία με τον Τροσάρ, ο οποίος σημάδεψε και το δοκάρι.

Στη συνέχεια η Γουέστ Χαμ κατάφερε να ισορροπήσει κάπως την κατάσταση και προσέχοντας πολύ την άμυνά της δεν άφηνε στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να γίνει πραγματικά επικίνδυνη, στο τέλος όμως βρέθηκε η λύση για τους φιλοξενούμενους.

Στο 83′ ο Όντεγκααρντ έδωσε στον Τροσάρ και αυτός με σουτ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα καθώς το γκολ που πέτυχαν οι γηπεδούχοι στο 95′ με τον Γουίλσον, μετά την εκτέλεση κόρνερ, ακυρώθηκε μετά την εξέταση του VAR για επιθετικό φάουλ του Πάμπλο στον Ράγια.

