Η FIFA καθιερώνει πλέον την υποχρεωτική παρουσία ενός παίκτη κάτω των 20 ή 21 ετών στην ενδεκάδα κάθε συλλόγου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιστορική απόφαση από πλευράς FIFA. Στην διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου της, εγκρίθηκε ομόφωνα ένας νέος κανονισμός που θα υποχρεώνει τους συλλόγους να έχουν ανά πάσα στιγμή στο γήπεδο τουλάχιστον έναν παίκτη κάτω των 20 ή των 21 ετών. Ο συγκεκριμένος παίκτης θα πρέπει να είναι από τς Ακαδημίες της κάθε ομάδας. Αυτή η εξέλιξη φυσικά θα επηρεάσει τους συλλόγους για τα καλά και θα αλλάξουν τον σχεδιασμό τους αλλά και τον τρόπο που θα προσεγγίσουν τις Ακαδημίες τους.