Είναι ένα από τα πιο όμορφα, ατμοσφαιρικά και σοφιστικέ χωριά της Μεσσηνίας και όχι τυχαία, έχει χαρακτηρίσει ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ο λόγος, φυσικά, για την Καρδαμύλη, το «δαντελένιο κέντημα της Μάνης» που αποτελεί έναν δημοφιλή προορισμό για κοντινές αποδράσεις, ειδικά την άνοιξη.

Το παραθαλάσσιο χωριό απέχει από την Καλαμάτα 38χλμ., και είναι ένα μέρος που συνδυάζει θάλασσα και βουνό. Από τη μία πλευρά είναι τα ήρεμα νερά του Μεσσηνιακού κόλπου κι από την άλλη ο επιβλητικός ορεινός όγκος του Ταΰγετου. Στην Καρδαμύλη τα μνημεία της υπάρχουν εκεί για να υπενθυμίζουν το παρελθόν της, ενώ μόλις λίγα μέτρα χωρίζουν την παλιά πόλη από τη νέα. Εξάλλου, το όνομα της αναφέρεται για πρώτη φορά στα χρόνια του Ομήρου στην Ιλιάδα, ως η πρώτη από τις «επτά ευνομούμενες και καλώς κατοικούμενες πόλεις» που ο Αγαμέμνονας θα έδινε προίκα στον Αχιλλέα αν νυμφευόταν μια από τις κόρες του. Αργότερα ονομάστηκε «Σκαρδαμούλα», ενώ τα τελευταία χρόνια επικράτησε πάλι το αρχαίο όνομα.

Η πλούσια ιστορία της αποτυπώνεται στον ιστορικό οικισμό της Παλαιάς Καρδαμύλης, οχυρωμένο σύμπλεγμα από πυργόσπιτα, χτισμένα γύρω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, του 18ου αιώνα.

Στην Καρδαμύλη υπάρχουν πολλά πράγματα για να κάνετε, όπως βόλτες στις γύρω περιοχές. Για παράδειγμα, οι λάτρεις της θάλασσας θα απολαύσουν την κοσμοπολίτικη και πολύβουη Στούπα, με τα γαλαζοπράσινα νερά της, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου οκτώ χιλιομέτρων. Οι λάτρεις της πεζοπορίας θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην πελοποννησιακή γη ακολουθώντας εξαιρετικό δίκτυο μονοπατιών στα ανατολικά της Καρδαμύλης.

