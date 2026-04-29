Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται το 4χρονο αγοράκι, το οποίο δέχτηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο την Τρίτη 29 Απριλίου στα Χανιά. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Το μεσημέρι της Τρίτης, το παιδί βρισκόταν στην αυλή με συγγενικό του πρόσωπο όταν και πλησίασε τον σκύλο, τον οποίο φρόντιζαν μέλη της οικογένειας.

Τα δαγκώματα είναι εκτεταμένα σε πρόσωπο και λαιμό με αποτέλεσμα οι γιατροί χειρουργοί του νοσοκομείου Χανίων όπου και μεταφέρθηκε ο 4χρονος να έχουν δώσει μεγάλο αγώνα για την σταθεροποίηση και επιμέλεια των τραυμάτων και της κλινικής του εικόνας.

Θυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο όπου και αποφασίστηκε η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ. Αργότερα την ίδια ημέρα, αποφασίστηκε η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ..