«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει έμπρακτα δείξει το ενδιαφέρον της για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, όχι μόνο σε θεσμικό επίπεδο με τις αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά και σε επίπεδο ουσιαστικής οικονομικής στήριξης», επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον σύντομο χαιρετισμό που κλήθηκε να απευθύνει στο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Π.ΟΜ.ΑμεΑ Θεσσαλίας.

Ο κ.Χαρακόπουλος, αφού καλωσόρισε «τους εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος απ’ όλη τη Θεσσαλία στη Λάρισα» και τους ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στις εργασίες τους, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ενσυναίσθηση όλων μας ως κοινωνία για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Η συμπερίληψη δεν μπορεί να είναι μία λέξη, ένα σύνθημα κενού περιεχομένου, αλλά να γίνεται καθημερινά πράξη. Η αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρίες είναι και δείγμα της ποιότητας του πολιτισμού κάθε προηγμένης κοινωνίας. Εδώ είμαστε, λοιπόν, να καταγράψουμε και ως πολιτεία και ως κοινωνία τι επιπλέον πρέπει να γίνει. Όσο βελτιώνονται τα δημόσια οικονομικά μπορούμε να στηρίζουμε ακόμη περισσότερο τις πιο ευάλωτες οικογένειες συμπολιτών μας, όπως είστε εσείς τα άτομα με αναπηρίες. Αλλά, πέρα από την κρατική μέριμνα, σημασία έχει και ως κοινωνία να συνειδητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο το χρέος μας στην καθημερινότητα της διευκόλυνσης της ζωής σας».

Παράλληλα, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε: «Όταν, με περισσή πολλές φορές αδιαφορία, βλέπουμε αυτοκίνητα να κλείνουν διαβάσεις ατόμων με αναπηρία, αυτό δεν είναι δείγμα προόδου της κοινωνίας μας. Παρά τα όσα θετικά βήματα έγιναν νομίζω ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διαβούμε. Αναμένω, λοιπόν, με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα, τις παρατηρήσεις, τα αιτήματά σας και εδώ είμαστε να τα προωθήσουμε σε επίπεδο κοινοβουλίου και αρμόδιων υπουργείων, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι χρέος μας προς τους ιδιαίτερα ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως είναι οι δικές σας οικογένειες. Και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες σας».