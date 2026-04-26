Σε ένα παιχνίδι που είχε μόνο μία μεγάλη φάση και ήταν για τους γηπεδούχους, η Κηφισιά και ο Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 για την 5η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες ήταν στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού και μπήκαν στο παιχνίδι χωρίς να έχουν διάθεση να ρισκάρουν, με αποτέλεσμα στο πρώτο 15λεπτο να υπάρχουν μόνο δύο τελικές προσπάθειες, μία για κάθε πλευρά. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 18′ και ήταν για τους γηπεδούχους με την ωραία ενέργεια του Αντόνισε και το σουτ που έφυγε λίγο άουτ, ενώ οι φιλοξενούμενοι έγιναν επικίνδυνοι στο 26′ με την κεφαλιά του Άλεξιτς μετά τη σέντρα του Μανρίκε.

Το πρώτο ημίχρονο, γενικά, δεν είχε πολλές φάσεις και το δεύτερο άρχισε με τον Σεμπάστιαν Λέτο να κάνει δύο αλλαγές για την Κηφισιά: Έξω οι Πόμπο και Ταβάρες, μέσα οι Μπένι και Ζέρσον. Αμέσως μετά, στο 49′, οι γηπεδούχοι έκαναν και αναγκαστική αλλαγή, με τον Μποτία να αντικαθιστά τον Ποκόρνι, για να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς να υπάρχει κάποια καλή φάση.

Με χαμηλό ρυθμό και αρκετά λάθη εκατέρωθεν, καμία από τις δύο ομάδες δεν έπειθε ότι θα μπορούσε να πλησιάσει στο γκολ, μέχρι που φτάσαμε στο 84′, όταν η Κηφισιά είχε πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία: Κόρνερ του Μπένι, κεφαλιά του Μποτία στο πρώτο δοκάρι, δοκάρι του Ζέρσον από πολύ κοντά και στην εξέλιξη της φάσης ο Κουτσερένκο απέκρουσε το δυνατό σουτ του Θεοδωρίδη.

Έτσι, το 0-0 έμεινε ως το τέλος, με τις δύο ομάδες να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση της παραμονής.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Ποκόρνι (49′ Μποτία), Πετκόφ, Λαρουσί, Ταβάρες (46′ Ζέρσον), Αμανί, Ρουκουνάκης, Αντόνισε (71′ Μίγιτς), Πόμπο (46′ Μπένι), Χριστόπουλος (71′ Θεοδωρίδης).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μανρίκε, Σιέλης, Γκράναθ (81′ Μλάντεν), Μαυρίας, Μπουχαλάκης (81′ Κόγιτς), Ρόσα (71′ Μπρέγκου), Ματσάν (59′ Σμυρλής), Εστεμπάν, Μπάτζι (59′ Αγκίρε), Άλεξιτς.