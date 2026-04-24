Η Ρόμα ανακοίνωσε και επίσημα τη λήξη της συνεργασίας της με τον Κλαούντιο Ρανιέρι, ο οποίος αποχωρεί από τον ρόλο του συμβούλου ύστερα από περίπου δέκα μήνες παρουσίας.

Με επίσημη τοποθέτηση, ο σύλλογος ευχαρίστησε τον έμπειρο Ιταλό για τη συμβολή του σε μια απαιτητική περίοδο, τονίζοντας πως «οδήγησε την ομάδα σε δύσκολες συνθήκες και η προσφορά του δεν θα ξεχαστεί». Παράλληλα, η διοίκηση ξεκαθάρισε τη στρατηγική της για το μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι ο σύλλογος διαθέτει σταθερή δομή, ισχυρή ηγεσία και σαφές πλάνο, με τη Ρόμα να παραμένει πάνω απ’ όλα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, εκφράστηκε απόλυτη στήριξη προς τον Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, στον οποίο ανατίθεται η τεχνική καθοδήγηση και η επόμενη ημέρα της ομάδας, με στόχο τη βελτίωση και την επιστροφή σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.

Η απόφαση της ιδιοκτησίας των Φρίντκιν φέρεται να ελήφθη μετά από εσωτερικές εντάσεις των τελευταίων εβδομάδων, με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ρανιέρι να επιβαρύνουν το κλίμα. Το τελικό «δίλημμα» οδήγησε την πλευρά της διοίκησης να ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ του Γκασπερίνι, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον κεντρικό ρόλο και στον συνολικό αγωνιστικό σχεδιασμό.

Έτσι, ολοκληρώνεται ένα ακόμη κεφάλαιο της πολυετούς σχέσης του Ρανιέρι με τη Ρόμα, σε μια διαδρομή που τον συνέδεσε με τον σύλλογο ως παίκτη, προπονητή και πλέον παράγοντα.