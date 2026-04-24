Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να χαρτογραφεί ήδη τις κινήσεις τους για την επόμενη μεταγραφική περίοδο, με το όνομα του Στέφαν ντε Φράι να βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Πρόκειται για μια υπόθεση με υψηλό οικονομικό δείκτη δυσκολίας, καθώς το συμβόλαιό του και οι συνολικές απολαβές του αγγίζουν επίπεδα που απαιτούν σημαντική επένδυση, ωστόσο στον Πειραιά υπάρχει η εκτίμηση ότι πρέπει να διορθωθούν τα κενά που άφησε η απουσία μιας έτοιμης λύσης στο κέντρο της άμυνας τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι «Ερυθρόλευκοι» εξετάζουν και την περίπτωση του Ντιόγκο Λέιτε της Ουνιόν Βερολίνου. Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ, με ύψος 1,90μ., ολοκληρώνει το συμβόλαιό του και θα είναι ελεύθερος το καλοκαίρι, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για πολλές ομάδες.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, καθώς για τον Λέιτε φέρονται να κινούνται σύλλογοι από τη Serie A, όπως η Λάτσιο, η Φιορεντίνα και η Μίλαν, αλλά και ομάδες της Premier League.

Πίσω στο 2020, είχε υπάρξει σενάριο που συνέδεε την Πόρτο με τον Ρούμπεν Σεμέδο, σε ένα πλαίσιο πιθανής ανταλλαγής με τον Λέιτε, υπό τον τότε προπονητή Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Η μετακίνηση τελικά δεν προχώρησε, με τον Λέιτε να συνεχίζει αλλού την πορεία του και τον Σεμέδο να παραμένει στον Ολυμπιακό.