Η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Θέλτα την Τετάρτη (22/4), ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας των τραυματισμών των Ζοάο Κανσέλο και Λαμίν Γιαμάλ. Για τον Πορτογάλο μπακ το πρόβλημα δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα απλό χτύπημα στον μηρό. Αντίθετα, η περίπτωση του 18χρονου εξτρέμ έχει σημάνει συναγερμό στο ιατρικό επιτελείο των «μπλαουγκράνα».

Οι αρχικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο Γιαμάλ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, με την επιβεβαίωση να έρχεται το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) μέσω της επίσημης ανακοίνωσης της ομάδας. Όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός άσος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς η ζημιά στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού δεν του επιτρέπει να επιστρέψει νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συλλόγου, πρόκειται για μυϊκό τραυματισμό που θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά, χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Παρόλα αυτά, ο χρόνος αποθεραπείας δεν αφήνει περιθώρια συμμετοχής του σε αγώνες της Μπαρτσελόνα μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς.

Παρά το πλήγμα, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία στις τάξεις των Καταλανών αναφορικά με τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ομαλή επιστροφή, εφόσον η αποκατάσταση κυλήσει χωρίς απρόοπτα, κάτι που θα του επιτρέψει να ενισχύσει την εθνική Ισπανίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιαμάλ είχε ταλαιπωρηθεί και πρόσφατα από ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα, χωρίς ωστόσο να τον εμποδίσουν να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 24 γκολ και 17 ασίστ σε 44 συμμετοχές.

Τα ματς που χάνει:

Χετάφε – Μπαρτσελόνα (25/04)

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα (02/05)

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (10/05)

Αλαβές – Μπαρτσελόνα (13/05)

Μπαρτσελόνα – Μπέτις (17/05)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (24/05)