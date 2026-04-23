Η Γιουβέντους στρέφει το βλέμμα της στην κορυφή και, με στόχο να «θωρακίσει» το μέλλον κάτω από τα δοκάρια, εξετάζει μία από τις πιο αξιόπιστες παρουσίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το όνομα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας είναι αυτό του Άλισον Μπέκερ, του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα της Λίβερπουλ και πρώην της Ρόμα, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη δώσει ένα πρώτο θετικό σήμα για το ενδεχόμενο μετακίνησης στους «μπιανκονέρι», έπειτα από επαφή του εκπροσώπου του με τον ιταλικό σύλλογο.

Η επιλογή Σπαλέτι και το σχέδιο της Γιουβέντους

Στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, με τον οποίο ο Άλισον διατηρεί εξαιρετική σχέση από την κοινή τους θητεία στη Ρόμα. Η Γιουβέντους, έχοντας πρόσφατα ανανεώσει τη συνεργασία της με τον προπονητή μέχρι το 2028, επιθυμεί να ενισχύσει το ρόστερ με παίκτες κορυφαίου επιπέδου, ικανούς να προσφέρουν άμεσα και χωρίς περίοδο προσαρμογής.

Η δύσκολη στάση της Λίβερπουλ

Παρά το ενδιαφέρον, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι. Η Λίβερπουλ δεν δείχνει καμία πρόθεση να αποχωριστεί τον βασικό της τερματοφύλακα, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, έπειτα από την ενεργοποίηση οψιόν επέκτασης. Οι «κόκκινοι» δεν σκοπεύουν να τον παραχωρήσουν ούτε με χαμηλό αντίτιμο, ούτε φυσικά χωρίς σημαντικό οικονομικό όφελος, γεγονός που καθιστά απαραίτητη μια πολύπλοκη και απαιτητική διαπραγμάτευση.

Το οικονομικό βάρος της μεταγραφής

Σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Ο Άλισον αμείβεται με περίπου 7,8 εκατομμύρια λίρες ετησίως στην Premier League, ένα ποσό που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους τερματοφύλακες παγκοσμίως. Έτσι, οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία θα πρέπει να ισορροπήσει τόσο το κόστος μεταγραφής όσο και τις απαιτήσεις του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Ένα «άλμα ποιότητας» για τη Γιουβέντους

Παρά τις δυσκολίες, η προοπτική παραμένει εξαιρετικά ελκυστική για τη Γιουβέντους. Ο Άλισον θεωρείται παίκτης που μπορεί να ανεβάσει άμεσα επίπεδο την ομάδα, χάρη στην εμπειρία του, την ηγετική του παρουσία και την εξοικείωσή του με το ιταλικό ποδόσφαιρο από την εποχή της Ρόμα.

Στο Τορίνο αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για μια μεταγραφή υψηλού ρίσκου και κόστους, όμως το πλάνο είναι ξεκάθαρο: η ομάδα του Σπαλέτι θέλει να διεκδικήσει κορυφές και για να το πετύχει αυτό, εξετάζει λύσεις κορυφαίου επιπέδου. Ο Άλισον αποτελεί ακριβώς αυτή την κατηγορία.