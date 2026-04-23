Στη Βραζιλία επανέρχεται το θέμα του Μαρτινέλι σε σχέση με τον Ολυμπιακό, χωρίς ωστόσο –προς το παρόν– να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο από την πλευρά των «Ερυθρόλευκων».

Οι Πειραιώτες είχαν ασχοληθεί με την περίπτωσή του το περασμένο καλοκαίρι, σε μια περίοδο όπου στο μεταγραφικό προσκήνιο είχε βρεθεί και το όνομα του Λουίς Μίγια, με προοπτική να προχωρήσει κάποια από τις δύο περιπτώσεις. Τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη, όμως στη Βραζιλία θεωρούν ότι δεν αποκλείεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 24χρονο χαφ να επανέλθει το προσεχές καλοκαίρι.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς ο Μαρτινέλι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φλουμινένσε έως τον Δεκέμβριο του 2030, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 16 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή φέρεται να έχει δείξει και η Μπεσίκτας.

Σε άλλο μέτωπο, με αφορμή τον υποβιβασμό της Γουλβς, επανήλθαν σενάρια που συνδέουν τον Ζοσέ Σα με τον Ολυμπιακό. Μια τέτοια προοπτική, ωστόσο, θα έβρισκε έδαφος μόνο στην περίπτωση αποχώρησης του Τζολάκη από την ομάδα.

Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας, που έχει περάσει ξανά από τον Ολυμπιακό και φόρεσε τα ερυθρόλευκα για τρεις σεζόν, μετακινήθηκε στη Γουλβς έναντι 8 εκατ. ευρώ και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027. Ήδη πάντως, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν δείξει ομάδες από την πατρίδα του, με την Πόρτο να βρίσκεται μεταξύ των πιθανών προορισμών, εκεί όπου είχε αγωνιστεί για δυόμιση χρόνια στο παρελθόν.