Μετά τις αλλαγές που έκανε στο σύστημα διεξαγωγής του Champions League, του Europa League και του Europa Conference League, η UEFA σκέφτεται να κάνει το ίδιο και με τα προκριματικά του Euro.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία θέλει να κάνει πιο απρόβλεπτα τα πράγματα καθώς με το σύστημα διεξαγωγής που ισχύει εδώ και δεκαετίες είναι πολύ δύσκολο να γίνουν εκπλήξεις, γεγονός που από ένα σημείο κι έπειτα προκαλεί μείωση του ενδιαφέροντος από την πλευρά των φιλάθλων και των ΜΜΕ.

Έτσι, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ ο Guardian, στην UEFA σκέφτονται να προχωρήσουν σε αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών και η τελική απόφαση για το αν θα γίνουν ή όχι αυτές οι αλλαγές θα παρθεί στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τον Μάιο στην Κωνσταντινούπολη.

Ένα από τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει είναι αυτό της League Phase, να καθιερωθεί δηλαδή σύστημα διεξαγωγής ίδιο με αυτό που ισχύει σε Champions League, Europa League και Europa Conference League. Και πάλι, όμως, στην UEFA δεν είναι σίγουροι ότι αυτό θα φέρει τις εκπλήξεις που θέλουν.

Όπως και να έχει, το γεγονός και μόνο ότι υπάρχουν σκέψεις για μια τέτοια αλλαγή είναι είδηση και περισσότερα θα γίνουν γνωστά τον Μάιο, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.