Σαν σήμερα, στις 18 Απριλίου του 2024 ο Ολυμπιακός είχε κάνει ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του Europa Conference League.

Οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν εκτός συνέχειας τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης με ήρωα τον Κωνσταντίνο Τζολάκη στην διασδικασία των πέναλτι.

Οι Πειραιώτες στο πρώτο ματς είχαν νικήσει με 3-2 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και στην ρεβάνς στην Κωνσταντινούπολη παρά το 1-0 των Τούρκων, άντεξαν και στα πέναλτι, ο Τζολάκης με τρεις αποκρούσεις έστειλε τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά.

Οι Πειραιώτες θυμήθηκαν αυτή τη μεγάλη βραδιά, κάνοντας το σχετικό ποστάρισμα στα social media.