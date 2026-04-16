Οι «μερένγκες» σταμάτησαν την πορεία τους στα προημιτελικά, γνωρίζοντας την ήττα με 4-3 από την Μπάγερν στην Allianz Arena, αποτέλεσμα που τους άφησε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση. Αυτή η αποτυχία φαίνεται πως λειτουργεί ως σημείο καμπής για την ομάδα.

Σε ό,τι αφορά την τεχνική ηγεσία, το μέλλον του Άλβαρο Αρμπελόα μοιάζει αβέβαιο, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι θα αποχωρήσει μετά το τέλος της σεζόν. Προς το παρόν, δεν εξετάζεται άμεση αλλαγή στον πάγκο, ωστόσο έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται πιθανά ονόματα διαδόχων, όπως οι Κλοπ, Ντεσάν, Ζιντάν και Ποτσετίνο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα.

Παράλληλα, οι ανακατατάξεις δεν φαίνεται να περιορίζονται μόνο στον πάγκο. Στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη συνοχή του ρόστερ, καθώς αρκετοί θεωρούν ότι λείπει η ισορροπία και η χημεία μεταξύ των παικτών. Επιπλέον, εκφράζονται ανησυχίες ακόμη και για την καθημερινή λειτουργία της ομάδας, με απόψεις που κάνουν λόγο για δυσκολία στην προπονητική διαδικασία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ευρύτερης αναδόμησης του έμψυχου δυναμικού. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί σκέψεις για την προσθήκη τεχνικού διευθυντή, ο οποίος θα μπορούσε να οργανώσει πιο αποτελεσματικά τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η διοίκηση της Ρεάλ έχει ήδη απορρίψει επίσημα αυτό το σενάριο.