Τις θεσμικές τομές που προτείνει η ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός είπε: «Το ερώτημα είναι αν είμαστε σε θέση, ως πολιτικό σύστημα, να κάνουμε πραγματικά μία θεσμική φυγή προς τα εμπρός και να θέσουμε ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης που έχουν να κάνουν με κρίσιμες θεματικές».

Και ανέπτυξε τα εξής:

⁠αν θα προσθέσουμε στο Άρθρο 5 αναφορά για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία και την ελευθερία του ατόμου και την ασφάλειά του από την ΤΝ

αν επιτέλους θα αλλάξουμε το Άρθρο 16, κάτι το οποίο έπρεπε να είχατε κάνει πριν από 20 χρόνια αλλά δεν τολμήσατε

αν θα γίνει μέριμνα στο Σύνταγμα για την προσιτή στέγη

⁠αν πραγματικά θα ψηφίσουμε νόμο για τη λειτουργία των κομμάτων κατόπιν συνταγματικής επιταγής, κάτι που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια αλλά είναι απαραίτητο συστατικό προκειμένου να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας

αν θα συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν το Άρθρο 51 και το Άρθρο 54 του Συντάγματος, που αφορούν τον εκλογικό νόμο.

-Μετά τις εκλογές να κάνουμε μία ειλικρινή συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί σήμερα καλύτερα τις ανάγκες της χώρας. Για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σταυρού.

-Για το γεγονός ότι, πράγματι, όταν ένας υπουργός έχει υπουργικό αξίωμα και ταυτόχρονα το μυαλό του είναι στην επανεκλογή του, αυτό δημιουργεί ζητήματα ως προς τη διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

-Αν θέλουμε να συζητήσουμε τη λογική ενός μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες -όπου ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να εκλέγονται με σταυρό και να εκλέγονται με λίστα.