Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», που ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης.

«Σπιλώνονται οι πολιτικοί αντίπαλοι και έχει φτάσει ο Γιώργος Μυλωνάκης να παλεύει για τη ζωή του», τόνισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η δευτερολογία του.

«Η κα Κωνσταντοπούλου βρήκε χρόνο για τα προσφυγικά, αλλά μια κουβέντα για τον κ. Μυλωνάκη δεν είχε να πει. Ούτε τα τυπικά. Θέλουν να μετατρέψουν την τραγωδία των Τεμπών σε πολιτικό επίδικο και έχει πονέσει πολύ η κοινωνία από την τραγωδία αυτή. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάνει 2 προτάσεις δυσπιστίας με τη θεωρία της συγκάλυψης και τα εξαφανισμένα βαγόνια. Η κοινωνία ξέρει πώς στήθηκε αυτή η άθλια σκευωρία με απίστευτους χαρακτηρισμούς. Δεν υπάρχετε, κα Κωνσταντοπούλου, έξω από το πλαίσιο αντιπαράθεσης της τραγωδίας των Τεμπών. Το συντηρείτε για μικροκομματικά οφέλη. Η δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται, ούτε γίνεται αντικείμενο μπούλινγκ. Είναι πολύ σημαντική η δίκη των Τεμπών για να γίνει βορά στις δικές σας ορέξεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός και στη συνέχεια απευθύνθηκε προς τον κύριο Ανδρουλάκη:

«Περιγράψατε μια χώρα μεταξύ Ουγγαρίας και Βενεζουέλας. Γιατί όλα αυτά που λέτε δεν απηχούνται σε καμία έγκριτη διεθνή παρουσίαση για το κράτος δικαίου; Ποιον πρέπει να πιστέψουν οι πολίτες εσάς ή τους διεθνείς οργανισμούς; Ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι η Ελλάδα είναι παράδεισος, αλλά αγωνιζόμαστε σκληρά λαμβάνοντας υπόψιν τις συστάσεις. Θυμήθηκα ότι ακριβώς τα ίδια έκανε και ο κ. Τσίπρας πριν από τις εκλογές του 2023».

Στη συνέχεια της δευτερολογίας του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα λεγόμενά σας, ένα πρόβλημα διαφάνειας στις αγροτικές επιδοτήσεις, είναι γαλάζιο σκάνδαλο. Ξεκίνησε το 2019 και εμπλέκονται μόνο βουλευτές της ΝΔ. Έχουμε καταβάλει πρόστιμα άνω των 3 δισ. από τη δεκαετία του ’80. Μήπως σας θυμίζει κάτι μια αποστροφή δικού σας στελέχους; Ο Θόδωρος Πάγκαλος αποκαλύπτει τι συνέβη σε μια συνέλευση στην Κρήτη: “Αφού τους είπα βγάλτε τις κομματικές ταυτότητες, τους είπα θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεπτών”. Για να προσθέσει: “Έχετε δηλώσει 4πλάσια παραγωγή απ’ ό,τι έχετε”. Σας προτείνω να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική. Έχει όριο και η απάτη. Κύριε Ανδρουλάκη, έχουν και τα δυο κόμματα που κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση ευθύνες και εγώ τις αναγνώρισα. Όταν λέτε ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο σκάνδαλο, παραγράφετε την ιστορία του τόπου. Γιατί αλώσατε το κράτος το ’80. Επίσης καταδικάσατε τους βουλευτές μας. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζητεί την άρση ασυλίας για να διερευνήσει ευθύνες. Προφανώς δεν μπορεί να ελέγξει πριν το 2020. Το υλικό έχει να κάνει με νόμιμες επισυνδέσεις. Εδώ ήταν καλές προφανώς και δεν έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Κάνατε την απρέπεια να μιλήσετε για κουμπαριές και για γαλάζιους που διώκονται. Τον κ. Λαμπράκη τον ξέρετε; Είναι κουμπάρος σας; Είναι στη φυλακή; Έχει και όρια η υποκρισία. Κάποια στελέχη σας είχαν και θάρρος στο παρελθόν και αναγνώριζαν ευθύνες. Εσείς πιστεύετε ότι οι πολίτες δεν έχουν μνήμη».

Εντός Μαΐου η ΝΔ θα εκκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση για έναν πυρήνα 25 άρθρων

«Εντός του Μαΐου η συζήτηση θα ξεκινήσει με έναν πυρήνα 25 άρθρων και το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι για φυγή προς τα εμπρός. Αν θα αλλάξουμε το άρθρο 16 ή θα προσθέσουμε στο άρθρο 5 παράγραφο για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν θα συζητήσουμε ζητήματα για τα άρθρα 51 και 54 του συντάγματος, έχει έρθει η ώρα μετά τις εκλογές να συζητήσουμε για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του σταυρού. Αν θέλουμε να συζητήσουμε λογικές ενός συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες. Εμείς δεν θα προκαταλάβουμε τη συζήτηση, αλλά οι εκλογές του 2031 πρέπει να βρουν τη χώρα με ένα πιο σύγχρονο εκλογικό σύστημα. Θα συζητήσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 90; Θα συζητήσουμε το άρθρο 103 που αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων που συνδέεται με στοχοθεσία και αποδοτικότητα;

Οκτώ μήνες υποτίθεται ότι συζητούμε για τις ανεξάρτητες αρχές και με τρικ αποφεύγετε τη συζήτηση, όπως έχετε θεσμική υποχρέωση να κάνετε. Αυτά είναι μερικά από τα άρθρα που θα θέσει η ΝΔ στον πυρήνα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όλοι θα κριθούν από τη στάση τους και από την ψήφο τους», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, τόνισε ότι: «Όταν είπατε για εκλογές, το είπατε με σφιγμένο τρόπο. Σαν να σκεφτήκατε: “μπας και το κάνει δεκτό;”. Μην ανησυχείτε οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους στο τέλος της 4ετίας. Θεμιτό είναι να θέλετε να δείτε τον εαυτό σας πρωθυπουργό. Δεν το λέω με ειρωνεία. Ο στόχος σας είναι μάλλον άλλος. Αυτό που βλέπετε στα όνειρά σας είναι να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να μην χρειαστεί να πάρετε δύσκολες αποφάσεις μετά τις εκλογές».

«Γιατί τελικά αυτό το οποίο έχετε καταφέρει συντασσόμενος με τις πιο ακραίες φωνές που δεν λένε να σιγήσουν εντός του κοινοβουλίου, είναι να προβάλλετε μόνο το άγχος σας για το ποιος θα είναι δεύτερος. Θα είστε εσείς ή αυτός που έρχεται; Το όνομά του δεν το πολυλένε στον ΣΥΡΙΖΑ. Και θα αφανίσει το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση για να ιδρύσει έναν νέο προοδευτικό πόλο. Ναι, ναι. Γελάω μαζί σας. Με την απόλυτη ειρωνεία να βλέπετε τον αρχηγό που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά και σηκώθηκε και έφυγε να σας ευτελίζει με αυτόν τον τρόπο και εσείς δεν έχετε το θάρρος να τοποθετηθείτε απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα και να εύχεστε ενδόμυχα να έρθει να φτιάξει κόμμα, μπας και μπείτε στη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός φωτογραφίζοντας ξεκάθαρα τον Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε και την τριτολογία του λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αναφερθήκατε στον κ. Όρμπαν ταυτίζοντάς με τον ηττηθέντα. Επιστολή Μητσοτάκη στον Τουσκ. Ζητάει την αποβολή του Όρμπαν από το ΕΛΚ. Έχω διαφωνήσει μαζί του δημόσια αλλά και στα ευρωπαϊκά συμβούλια. Με ρωτήσατε και σας απάντησα ευθέως για την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό τον οποίο σεβόμαστε και συνεργαζόμαστε αρμονικά. Εσείς για τις υποκλοπές κάνατε ευθεία επίθεση στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Είναι κακός ο Άρειος Πάγος και καλό είναι μόνο το Μονομελές Πρωτοδικείο; Επανέρχομαι όμως στα ζητήματα της ΕΕ όταν λέω ότι στηρίζω τον θεσμό μπορώ να ζητάω να μην κρατάει ομήρους 11 βουλευτές και να ζητήσω από τον υπουργό Δικαιοσύνης να νομοθετήσει έτσι ώστε οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα. Αν αθωωθούν τι θα πείτε τότε; Θα ζητήσετε συγγνώμη; Για τον κ. Ντίλιαν να σας πω ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν και λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Μην εμφανίζεστε τόσο σίγουρος για το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Μάλλον η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη παρά εσείς πρώτο κόμμα. Μπορείτε να ονειρεύεστε», τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης και έκλεισε την τριτολογία του με νέα επίθεση σε Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου:

«Δεν θα κρυφτείτε κύριε Ανδρουλάκη γιατί η συζήτηση για τη συνταγματική επιθεώρηση θα ξεκινήσει και θα κληθείτε να ψηφίσετε ναι ή όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για να τελειώσουμε με το αδιανόητο κρατικό μονοπώλιο. Και εκεί, δεν θα μπορείτε εύκολα να κρυφτείτε πίσω από τοπ σόφισμα Βενιζέλου ότι στην πρώτη ψηφοφορία δεν θα συμφωνήσουμε σε καμία αλλαγή έτσι ώστε να απαιτηθούν 180 ψήφοι στην δεύτερη ψηφοφορία. Αφού θα κερδίσετε τις εκλογές τι φοβάστε κύριε Ανδρουλάκη; Δεν ξεχνώ κυρία Κωνσταντοπούλου ότι όταν κάποιοι διακίνησαν ένα άθλιο σενάριο για την κόρη μου η μόνη πολιτική αρχηγός ήσασταν εσείς. Προσωπικά».