Η αποχώρηση του Μπερνάρντο Σίλβα από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν είναι δεδομένη πλέον, καθώς το επιβεβαίωσε και το κλαμπ με ανακοίνωσή του.

Εδώ και καιρό τα δημοσιεύματα ήθελαν τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να φεύγει ως ελεύθερος από τη Σίτι το καλοκαίρι έπειτα από εννιά χρόνια επιτυχιών και τώρα αυτό είναι και επίσημο, καθώς επιβεβαιώθηκε από το κλαμπ.

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την αποχώρηση του παίκτη στο τέλος της σεζόν, με τον Σίλβα, ο οποίος μετράει 76 γκολ και 77 ασίστ σε 451 συμμετοχές και έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση 18 τίτλων συνολικά, να αναφέρει τα εξής στο μήνυμά του…

«Cityzens,

Όταν έφτασα πριν από 9 χρόνια, ακολουθούσα το όνειρο ενός μικρού αγοριού, ήθελα να πετύχω στη ζωή, ήθελα να πετύχω σπουδαία πράγματα. Αυτή η πόλη και αυτός ο σύλλογος μου έδωσαν πολύ περισσότερα από αυτό, πολύ περισσότερα από όσα ήλπιζα ποτέ. Αυτό που κερδίσαμε και πετύχαμε μαζί είναι μια κληρονομιά που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Οι Centurions, το εγχώριο quatruble, το τρεμπλ, το τέσσερα στη σειρά και πολλά άλλα… Δεν ήταν τόσο άσχημα.

Σε λίγους μήνες είναι η ώρα να αποχαιρετήσω την πόλη όπου όχι μόνο κερδίσαμε τόσα πολλά ως ποδοσφαιρικός σύλλογος, αλλά και όπου ξεκίνησα τον γάμο μου και την οικογένειά μου. Από τα βάθη της καρδιάς μου, Ινές και Καρλότα, σας ευχαριστώ!

Προς τους οπαδούς, η άνευ όρων υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο κύριος στόχος μου ως παίκτης ήταν να παίζω πάντα με πάθος, ώστε να μπορείτε να νιώθετε περήφανοι και να εκπροσωπείστε σωστά στο γήπεδο. Ελπίζω να το νιώθατε αυτό σε κάθε παιχνίδι. Ήρθα ως παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, φεύγω ως ένας ακόμα από εσάς, ένας υποστηρικτής της Μάντσεστερ Σίτι για μια ζωή. Συνεχίστε να υποστηρίζετε αυτή τη νεανική ομάδα και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα σας φέρουν πολλές νέες φανταστικές αναμνήσεις στο μέλλον.

Προς τον σύλλογο, τον Πεπ, το προσωπικό και όλους τους συμπαίκτες μου αυτά τα 9 χρόνια, σας ευχαριστώ για όλες τις αναμνήσεις και που με αφήσατε να είμαι μέρος αυτού του ταξιδιού για τόσο καιρό. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούσαμε κάθε μέρα στο προπονητικό κέντρο με έκανε να νιώθω σαν στο σπίτι μου και μέρος μιας μεγάλης οικογένειας. Ας απολαύσουμε μαζί αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και ας αγωνιστούμε για ό,τι μας φέρνει ακόμα αυτή η σεζόν.

Σας αγαπώ όλους, Μπερνάρντο».