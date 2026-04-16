Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η δολοφονία του διαιτητή Χαβιέρ Ορτέγκα κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στον Ισημερινό, σε ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε μπροστά σε παίκτες και φιλάθλους την Κυριακή.

Σύμφωνα με αναφορές από τον ερασιτεχνικό αγώνα που διεξαγόταν στην πόλη Πασάχε, στην επαρχία Ελ Όρο, πολλοί ένοπλοι άνδρες προσέγγισαν τον 48χρονο διαιτητή και τον πυροβόλησαν. Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό του επί τόπου.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό, με ποδοσφαιριστές και φιλάθλους να τρέχουν για να σωθούν, ενώ ο αγώνας διακόπηκε άμεσα. Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο και παραμένουν ασύλληπτοι, με την αστυνομία να εξετάζει την υπόθεση ως πιθανή «στοχευμένη εκτέλεση», σύμφωνα με τη Sun.

Οι ερευνητές ανέφεραν: «Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε βίντεο από κινητά τηλέφωνα και λαμβάνουμε καταθέσεις από μάρτυρες για την ταυτοποίηση των δραστών. Πρόκειται για ένα εν ψυχρώ έγκλημα που διαπράχθηκε σε έναν χώρο αφιερωμένο στην κοινότητα και τον αθλητισμό».

Το τραγικό περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη βίαιη πραγματικότητα που περιβάλλει το ποδόσφαιρο στον Ισημερινό τα τελευταία χρόνια. Τον Δεκέμβριο, ο διεθνής ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας του Ισημερινού, Μάριο Πινέδα, σκοτώθηκε σε ένοπλη επίθεση, κατά την οποία έχασε τη ζωή της και η σύντροφός του, ενώ τραυματίστηκε η μητέρα του, καθώς έβγαινε από κρεοπωλείο στη γειτονιά Σαμάνες της πόλης Γουαγιακίλ. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν τις ημέρες που ακολούθησαν.

Έναν μήνα νωρίτερα, ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 οι ποδοσφαιριστές της ομάδας Εξπαπρόμο Κόσα, Μαϊκολ Βαλένσια και Λεάντρο Γιέπες, καθώς και ο Τζόναθαν Γκονσάλες της ομάδας 22 ντε Χούλιο FC, σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά περιστατικά πυροβολισμών.