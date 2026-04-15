Η φωτιά που ξέσπασε στο St. Jakob-Park προκάλεσε μεγάλες ζημιές στον χώρο των αποδυτηρίων, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Βασιλεία.

Στις 10 Απριλίου ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας με την Τουν για το πρωτάθλημα της Ελβετίας, τελικά όμως αναβλήθηκε καθώς στο γήπεδο της Βασιλείας ξέσπασε φωτιά, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον χώρο των αποδυτηρίων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της σάουνας και τελικά καταστράφηκαν ολοσχερώς τα αποδυτήρια της ομάδας, τα γραφεία του προπονητικού επιτελείου, η αποθήκη εξοπλισμού, ο χώρος των ντους και η αίθουσα αποκατάστασης.

Η Βασιλεία ανέβασε στην ιστοσελίδα της φωτογραφίες από τις ζημιές, με την επίσημη ενημέρωση να αναφέρει πως τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα σε ό,τι αφορά τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων και των διαιτητών, το δωμάτιο του αντι-ντόπινγκ κοντρόλ και τα πλυντήρια.

Όπως και να έχει, οι εργασίες αποκατάστασης θα αρχίσουν άμεσα, αλλά δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος της σεζόν, με τη Βασιλεία να έχει ακόμη τρία εντός έδρας παιχνίδια.