Η Μπαρτσελόνα εξέφρασε σοβαρές ενστάσεις προς την UEFA σχετικά με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Μετροπολιτάνο», λίγες ώρες πριν από τη ρεβάνς (14/4) με την Ατλέτικο για τα ημιτελικά του Champions League.

Ο Χάνσι Φλικ, μετά από επιθεώρηση του γηπέδου, προσέγγισε εκπρόσωπο της UEFA και διατύπωσε παράπονα κυρίως για το ύψος του χορταριού, το οποίο –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του– ήταν πιο ψηλό από το επιθυμητό. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της υγρασίας, καθώς υπήρχαν ενδείξεις πως ο αγωνιστικός χώρος ήταν αρκετά στεγνός. Κατά την πλευρά των Καταλανών, τέτοιες συνθήκες επηρεάζουν άμεσα την ταχύτητα κυκλοφορίας της μπάλας και κατ’ επέκταση τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η UEFA απάντησε πως θα προχωρήσει σε σχετικούς ελέγχους και, εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση από τα προβλεπόμενα, θα γίνουν παρεμβάσεις όπως κούρεμα ή πότισμα του χλοοτάπητα.

Οι κανονισμοί ορίζουν ότι το ύψος του χορταριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 εκατοστά, με την Ατλέτικο να υποστηρίζει πως το γήπεδό της πληροί τις προδιαγραφές. Από την άλλη, στο «Καμπ Νου» η Μπαρτσελόνα διατηρεί παραδοσιακά χαμηλότερο ύψος χλοοτάπητα, περίπου στα 2,3 εκατοστά, κάτι που ευνοεί το πιο γρήγορο παιχνίδι κατοχής που επιδιώκει.