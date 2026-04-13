Η Εθνική μας ομάδα χάντμπολ των Γυναικών προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και την προσεχή Πέμπτη (16/4) θα μάθει τους αντιπάλους της.

Συγκεκριμένα, στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί στο Κατοβίτσε της Πολωνίας η κλήρωση για την τελική φάση του ΕURO 2026, που θα διεξαχθεί από 3 μέχρι 20 Δεκεμβρίου σε Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία και Τουρκία.

Τα γκρουπ δυναμικότητας είναι:

1ο: Νορβηγία, Δανία, Ουγγαρία, Γαλλία, Σουηδία, Ολλανδία

2ο: Γερμανία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Τσεχία

3ο: Τουρκία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ελβετία, Αυστρία, Νησιά Φερόε

4ο: Κροατία, Σερβία, Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Ουκρανία, Ελλάδα

Ο προκριματικός γύρος θα διεξαχθεί σε έξι διαφορετικές περιοχές και με γεωγραφικά κριτήρια, κάποιες χώρες έχουν τοποθετηθεί ήδη σε γκρουπ:

1ος όμιλος (Οραντέα): Ουγγαρία

2ος όμιλος (Κλουζ-Ναπόκα): Ρουμανία

3ος όμιλος (Αττάλεια): Τουρκία

4ος όμιλός (Μπρνο): Τσεχία

5ος όμιλος (Κατοβίτσε): Πολωνία

6ος όμιλος (Μπρατισλάβα): Σλοβακία

Οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε όμιλο του προκριματικού γύρου προκρίνονται στον βασικό γύρο που θα διεξαχθεί σε Κλουζ-Ναπόκα (ομάδες από τον 1ο, τον 2ο και τον 3ο όμιλο) και Κατοβίτσε (ομάδες από τον 4ο, τον 5ο και τον 6ο όμιλο).

Η «Spodek Arena» του Κατοβίτσε θα φιλοξενήσει τους ημιτελικούς (18 Δεκεμβρίου) και τους αγώνες για τα μετάλλια (20 Δεκεμβρίου).