Η Γιουβέντους, είτε το θέλει είτε όχι, έχει μάθει να… ζει χωρίς τον βασικό της επιθετικό. Η ομάδα μπορεί να παίζει χωρίς αυτόν (το έχει κάνει ήδη τέσσερις φορές από την αρχή της σεζόν και άλλες φορές κατά τη διάρκεια των αγώνων), ή να τον βάζει και να ανεχτεί την αδυναμία του. Καλώς ή κακώς, οι «μπιανκονέρι» τα καταφέρνουν: είναι η δεύτερη πιο παραγωγική ομάδα του πρωταθλήματος μετά την Ίντερ, παρά το γεγονός ότι οι τέσσερις καθαροί επιθετικοί τους έχουν σκοράρει μόλις 9 γκολ (5 του Ντέιβιντ, 3 του Βλάχοβιτς, 1 του Οπεντα, κανένα του Μίλικ), που αντιστοιχούν μόλις στο 16% των συνολικών τερμάτων. Η άμυνα… σκοράρει σχεδόν όσο η επίθεση (17 γκολ), ενώ στη Serie A μόνο τρεις ομάδες – η Λάτσιο, η Λέτσε και η Πίζα – έχουν πάρει λιγότερα από τους δικούς τους φορ. Αλλά αυτές οι ομάδες παλεύουν απλώς για την παραμονή, η Γιουβέντους είναι μια άλλη περίπτωση, μια παράξενη περίπτωση.

Ξανά εκτός ο Βλάχοβιτς

Το νέο χτύπημα ήρθε το Σάββατο: ο Ντούσαν Βλάχοβιτς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ενόψει του αγώνα με τη Γένοβα και θα μείνει εκτός για τρεις με τέσσερις εβδομάδες με ένα διάστρεμμα στον γαστροκνήμιο. Ευτυχώς δεν υπάρχει σοβαρή ρήξη, αλλά ο Σέρβος, που είχε μόλις αρχίσει να δείχνει σημάδια επιστροφής μετά από πάνω από τέσσερις μήνες αποχής λόγω τραυματισμού στους προσαγωγούς τον Νοέμβριο, δύσκολα θα ξαναπαίξει πριν από τον Μάιο.

Ήδη ο τεχνικός Λουτσιάνο Σπαλέτι πρέπει να… βρει λύσεις: κόντρα στη Γένοβα έριξε ξανά στο παιχνίδι τον Ντέιβιντ, μετά από ελάχιστα λεπτά στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις, ενώ ο Οπεντα μοιάζει ξεχασμένος και η τελευταία «ελπίδα» είναι ο Μίλικ – ένας παίκτης με τεχνική αλλά με εμφανή έλλειψη φυσικής κατάστασης, μετά από σχεδόν δύο χρόνια εκτός δράσης. Στον ίδιο αγώνα, μάλιστα, ο Οστιγκάρντ τον κράτησε πίσω με φυσική υπεροχή.

Αμφιβολίες για το μέλλον του

Η απουσία του Βλάχοβιτς επαναφέρει και το μεγάλο θέμα του συμβολαίου. Ο Σπαλέτι έχει δοκιμάσει εναλλακτικές – γκολ από τον Γιλντίζ και οι εκλάμψεις του ΜακΚένι έχουν βοηθήσει – αλλά χρειάζεται πιο άμεση λύση στο γκολ. Η παραμονή του Σέρβου ήταν κεντρικό ζήτημα στις συζητήσεις για το νέο συμβόλαιο: από οικονομική άποψη, η ανανέωσή του είναι η πιο συμφέρουσα λύση, χωρίς έξοδα μεταγραφής και με μειωμένο μισθό σε σχέση με φέτος.

Όμως, η… ευάλωτη σωματική του εικόνα δεν πείθει: αυτός είναι ο 13ος τραυματισμός του μέσα σε τέσσερα χρόνια, και συνολικά έχει χάσει 48 παιχνίδια για λογαριασμό της Γιουβέντους, ένας αριθμός που δεν «χτίζει» την απαραίτητη αξιοπιστία για έναν σύγχρονο κορυφαίο φορ.

Ποιοι θα είναι οι επιθετικοί της επόμενης σεζόν;

Στα σχέδια για την επόμενη σεζόν, ο Βλάχοβιτς παραμένει ένας από τους δύο βασικούς επιθετικούς – σε συνδυασμό με κάποιο νέο όνομα από την αγορά. Το όνομα που «παίζει» πιο δυνατά είναι αυτό του Κολο Μουάνι, ένας από τους λίγους διεθνείς επιθετικούς με λογικό κόστος.

Ο Ντέιβιντ είναι στα πλάνα για πώληση: ήρθε ως ελεύθερος και μπορεί να αποφέρει μια μεσαία μεταγραφική αξία, που θα προσφέρει και κέρδος. Ο Οπεντα μάλλον θα ενεργοποιήσει την υποχρεωτική ρήτρα αγοράς (40 εκατ. ευρώ) εφόσον η Γιουβέντους τερματίσει εντός πρώτης δεκάδας, και στη συνέχεια πιθανόν θα δοθεί δανεικός σε άλλη ομάδα.