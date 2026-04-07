Με τον Ντόρσεϊ να κάνει ρεκόρ καριέρας με 37 πόντους και τον Βεζένκοβ να ακολουθεί με 25, ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-88 τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague και είναι αγκαλιά με την 1η θέση.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, προηγήθηκαν με 13-2 στο 4′ έχοντας για πρωταγωνιστές Ντόρσεϊ – Βεζένκοβ και αυτοί ήταν που πλήγωναν συνεχώς την ισπανική άμυνα, με αποτέλεσμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου το σκορ να είναι 31-19.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν στο +13 (35-22), σε εκείνο το σημείο όμως… κόλλησε και οι Μαδριλένοι έκαναν σερί 18-0, μετατρέποντας το 35-22 σε 35-40! Ο ΜακΚίσικ, όμως, έδωσε λύσεις στους Πειραιώτες, οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ άρχισαν ξανά να σκοράρουν και ο Ολυμπιακός έκλεισε στο +7 (49-42) το πρώτο ημίχρονο.

Το ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» ήταν να ελέγξουν την κατάσταση στο τρίτο δεκάλεπτο και το έκαναν με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς το σκορ έγινε 65-49 στο 25′, με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ να «πυροβολούν» συνεχώς. Και δεν σταμάτησαν να το κάνουν μέχρι το τέλος του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει τη νίκη και από εκεί και πέρα ο Ντόρσεϊ… εξασφάλισε ρεκόρ καριέρας πετυχαίνοντας 37 πόντους με 7 τρίποντα, για να προσθέσει άλλους 25 ο Βεζένκοβ. Έτσι, με το τελικό 102-88, η ομάδα του Μπαρτζώκα είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88