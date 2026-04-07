Ο Μόντε Μόρις προστέθηκε στους παίκτες του Ολυμπιακού που δεν είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, λόγω μυικού σπασμού στη μέση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήξερε ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Ταϊρίκ Τζόουνς, όπως και τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Όμηρο Νετζήπογλου και Μουστάφα Φαλ, με τον Μόρις να προστίθεται στη λίστα λίγες ώρες πριν το τζάμπολ.

Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από μυικό σπασμό στη μέση και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, με τη 12άδα των «ερυθρόλευκων» να αποτελείται από τους Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ και Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας, μαζί με τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας 23 νίκες και 12 ήττες, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθεί με 22-13.