Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague και ο Σέρχιο Γιουλ αναφέρθηκε στον τελικό του 2023, ο οποίος είχε κριθεί με δικό του σουτ στην εκπνοή.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας, μαζί με τη Φενέρμπαχτσε, με 23-12 και οι Ισπανοί ακολουθούν με 22-13, οπότε η αναμέτρησή τους στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης (7/4, 21:15) αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Στην αποστολή των Μαδριλένων, φυσικά, είναι και ο Γιουλ, ο οποίος έκανε δηλώσεις στα ισπανικά ΜΜΕ και δέχθηκε ερώτηση για το καλάθι που είχε βάλει στον τελικό του 2023, δίνοντας την κούπα στην ομάδα του.

«Είναι το όμορφο σουτ για μένα προφανώς. Υπέφερα από τον Ολυμπιακό πολύ με τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη να κερδίζουν επίσης την Euroleague, αλλά αυτό το σουτ το 2023 στο Κάουνας θα μείνει για πάντα», ήταν τα λόγια του 38χρονου γκαρντ.