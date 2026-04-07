Μεντιλίμπαρ χωρίς plan B

Θα ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό, όπου το κλίμα είναι πιο βαρύ από ποτέ τη φετινή σεζόν, μετά την ήττα από την ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα όμως αλλά και η εμφάνιση της ομάδας, η οποία δεν πείθει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε τον χρόνο για να παρουσιάσει τους ερυθρόλευκους έτοιμους από κάθε άποψη για την πρεμιέρα, με κίνητρο μάλιστα την κορυφή σε περίπτωση νίκης, αλλά τελικά παρουσίασε μια ομάδα ανέτοιμη. Μια ομάδα που δείχνει να μην πιστεύει σε αυτό κάνει, ομάδα που δεν έχει plan B αν στραβώσει το παιχνίδι. Ο Ισπανός είναι ο προπονητής που ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει στηρίξει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχει και το αλάθητο. Ειδικά όταν επιμένει σταθερά στα ίδια λάθη, όπως οι δύο φορ στην αρχική 11άδα.

Απογοήτευση για Ποντένσε

Το καλοκαίρι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό καθώς αναμένεται να γίνουν πολλές και σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του. Το ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα έρθουν δεν μπορεί να το πει κανείς αυτή τη στιγμή, το κλίμα πάντως δεν είναι καθόλου καλό για κάποιους παίκτες, όπως για παράδειγμα ο Ποντένσε. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ο Πορτογάλος δεν έχει καταφέρει να πιάσει τα στάνταρ του, δεν είναι ο παίκτης που ξέρουν όλοι και η απόδοσή του στην πρεμιέρα των πλέι οφ ήταν απογοητευτική. Απελπιστικά κακός ο Ποντένσε, δείχνει ανήμπορος να προσφέρει και με τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης του να μην είναι καθόλου χαμηλά, είναι πολλοί αυτοί εντός της ομάδας που αναρωτιούνται για ποιο λόγο να ξοδευτούν πολλά λεφτά για την αγορά του.

Περισσότερο χρόνο στον Γιαζίτσι

Ένας παίκτης που αποτελεί μυστήριο στον Ολυμπιακό είναι ο Γιαζίτσι, ο οποίος λίγο έλειψε να σώσει την κατάσταση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Μεντιλίμπαρ δεν εμπιστεύεται τον Τούρκο όσο θα έπρεπε με βάση όσα δείχνει όποτε αγωνίζεται και στον Πειραιά υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι θα πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο στη συνέχεια των πλέι οφ. Ο Γιαζίτσι δείχνει να μην έχει επηρεαστεί από το όλο κλίμα, ξέρει ότι το μέλλον του είναι αβέβαιο και είναι έτοιμος να κάνει το απρόβλεπτο κάθε φορά δίνοντας τη λύση στην ομάδα του. Με την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα των πλέι οφ, γιατί να μην παίξει περισσότερο ο Τούρκος, αναρωτιούνται κάποιοι εντός της ομάδας. Από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που αποφασίζει και κρίνεται.

Ετοιμάζει… βόμβες ο Ηλιόπουλος

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ και αν νικήσει και τον ΠΑΟΚ στη 2η θα αρχίσει τις ετοιμασίες για τη φιέστα. Στην αρχή της σεζόν κανείς δεν περίμενε ότι η Ένωση θα ήταν στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, να είναι δηλαδή το φαβορί για το πρωτάθλημα, τα κατάφερε όμως. Ο Μάρκο Νίκολιτς φυσικά και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος τον επέλεξε, είναι οι δύο που πιστώνονται τη φετινή μεταμόρφωση των κιτρινόμαυρων και ο Μάριος Ηλιόπουλος τους εμπιστεύεται με κλειστά μάτια. Και αυτή την εμπιστοσύνη, όπως λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα τη δείξει και με τις μεταγραφές που θα κάνει το καλοκαίρι. Με τα λεφτά του Champions League να περιμένουν, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θα ρίξει βόμβες στις μεταγραφές, ενισχύοντας κι άλλο την ομάδα.

Σε πανικό ο ΠΑΟΚ

Στον ΠΑΟΚ είναι σε κατάσταση πανικού καθώς δεν περίμεναν τίποτα από όσα έγιναν στην πρεμιέρα των πλέι οφ. Ούτε την απώλεια βαθμών κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ούτε τη νίκη της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, ούτε την ανακοίνωση της ΠΑΕ, δηλαδή του Ιβάν Σαββίδη, για την ΚΕΔ και την ΕΠΟ του Μάκη Γκαγκάτση. Στη Θεσσαλονίκη, το έχω σημειώσει εδώ και καιρό, ήταν πολύ αγχωμένοι ενόψει των πλέι οφ και τώρα τα έχουν χαμένα, προσπαθώντας να εξηγήσουν πράγματα που μοιάζουν ανεξήγητα. Όπως, για παράδειγμα, τα παράπονα για τη διαιτησία και την… προειδοποίηση προς την ΕΠΟ του Γκαγκάτση. Και κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις Σαββίδη και οπαδών σε περίπτωση ήττας στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία θα σημαίνει και τέλος στις ελπίδες για πρωτάθλημα.

Πώληση 100 εκατ. ο Μαρινάκης

Μεγάλο deal 100 εκατ. ευρώ, μπορεί και παραπάνω, ετοιμάζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως γράφουν στην Αγγλία. Δεν αφορά τον Ολυμπιακό όμως αλλά τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Έλιοτ Άντερσον, 23χρονος Άγγλος χαφ, αποτελεί στόχο των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, με τη Φόρεστ να συζητάει σοβαρά μόνο για πρόταση που θα φτάνει στα 100 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον. Η Γιουνάιτεντ φέρεται να είναι το φαβορί, αυτή που ενδιαφέρεται πιο έντονα και θέλει να κλείσει τη μεταγραφή πριν την έναρξη του Μουντιάλ, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ -που βρίσκεται στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού- να έχει την ευκαιρία να βάλει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό στο ταμείο.