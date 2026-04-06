Αποκαλύφθηκε η νέα φανέλα της Μπαρτσελόνα για την επόμενη σεζόν και η οποία έχει έντονα στοιχεία από NBA.

Συγκεκριμένα, η Καταλανική ομάδα συνεχίζει την συνεργασία της με την εταιρεία του Κόμπι Μπράιαντ και αποφασίστηκε, η εκτός έδρας φανέλα της σεζόν 2026-2027 να φέρει δεξιά το logo του Black Mamba.

Τα χρώματα της εκτός έδρας φανέλας θα παραπέμπουν στους Λέικερς, με έντονο χρυσό και μωβ, ενώ σε σημείο της φανέλας θα τοποθετηθεί και η φράση «Να αφήσεις το άθλημα καλύτερο απ’ ό,τι το βρήκες», μία από τις ατάκες του Κόμπι Μπράιαντ.