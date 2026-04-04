Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία των play out στην Super League, που θα κρίνουν τη παραμονή στην κατηγορία και τον υποβιβασμό στην Super League 2.

Tο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Τρίπολη και στον αγώνα του Αστέρα Aktor με την ΑΕΛ Novibet. Από εκεί και πέρα, θα αναμετρηθούν η Κηφισιά με τον Πανσερραϊκό και ο Παναιτωλικός με τον Ατρόμητο.

ΚΗΦΙΣΙΑ–ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

16:00, COSMOTE SPORT 1

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έμεινε για λίγο εκτός των θέσεων 5-8 και έτσι δεν κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Αυτό της δίνει το δικαίωμα να παίξει πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο στο μίνι πρωτάθλημα. Η Κηφισιά δεν θα έχει στην διάθεσή της τον τιμωρημένο Γιασέρ Λαρουσί, τον τραυματία Λουτσιάνο Μαϊντάνα και τον Βασίλη Ξενόπουλο. Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός που έχει παρουσιάσει μια βελτιωμένη εικόνα στα τελευταία παιχνίδια θέλει τη νίκη για να έχει ελπίδες για την παραμονή στην κατηγορία.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR-ΑΕΛ NOVIBET

18:00, NOVASPORTS 2

Κομβικό παιχνίδι στην Τρίπολη για τον Αστέρα και την ΑΕΛ. Η ομάδα της Αρκαδίας βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και θέλει να πάρει επειγόντως τους βαθμούς για να έχει ελπίδες για την παραμονή. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν έχει ανακοινώσει αποστολή, κάτι που θα κάνει λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Από την άλλη, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη πήρε σπουδαίο βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό και με νίκη θα κάνει αποφασιστικό βήμα για την παραμονή. Εκτός για την ΑΕΛ είναι οι Ατανάσοφ, Μελίσσας, Δημηνίκος και ο Μπατουμπινσικά.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

20:00, COSMOTE SPORT 1

Τα τελευταία θετικά αποτελέσματα της ομάδας του Αγρινίου της έδωσαν μια βαθμολογική ανάσα, αλλά δεν έχει σωθεί ακόμη και θέλει να πάρει τη νικη στην έδρα της απέναντι στους Περιστεριώτες. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γκράναθ, Γκαρσία και Σμυρλή. Από την άλλη, με την ήττα στη Λειβαδιά ο Ατρόμητος έμεινε εκτός των θέσεων 5-8 και αφού έχει κερδίσει την παραμονή του θα προσπαθήσει να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ο Ντούσαν Κερκέζ δεν υπολογίζει στους Τσούμπερ, Μήτογλου, Κίνι, Κοσέλεφ και τον Μουτουσαμί.