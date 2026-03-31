Ο ΠΑΟΚ θα γιορτάσει τον Απρίλιο τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του και στο πλαίσιο των εορτασμών θα κάνει δώρο σε όλα τα μωρά που θα γεννηθούν εντός του μήνα το πρώτο τους ασπρόμαυρο φορμάκι.

«Από τη γέννα η πρώτη λέξη, τρόπος ζωής μας από το ’26», αναφέρει ένα από τα συνθήματα των οπαδών του «δικεφάλου του βορρά» και η ΠΑΕ θα το κάνει πράξη με την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε.

Στις 20 Απριλίου ο ΠΑΟΚ θα γίνει 100 ετών και θα κάνει δώρο από ένα «ασπρόμαυρο» φορμάκι σε κάθε μωρό που θα γεννηθεί εντός του μήνα, με τη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Υπάρχουν γενιές που μεγαλώνουν με τον ΠΑΟΚ. Και υπάρχουν κι αυτές που γεννιούνται μαζί με την ιστορία του. Ο Απρίλιος του 2026 είναι ο μήνας που ο ΠΑΟΚ κλείνει 100 χρόνια ζωής, πίστης, περηφάνιας, 100 χρόνια οικογένειας.

Για όλα τα παιδιά που θα γεννηθούν από 01/04/2026 έως 30/04/2026, δημιουργούμε το PAOK GENERATION 100. Kάθε παιδί που θα γεννιέται τον μήνα Απρίλιο, τον μήνα των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, θα έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ασπρόμαυρη ιστορία.

Έχει ήδη δημιουργηθεί ειδική σελίδα εδώ, μέσω της οποίας, ακολουθώντας μια απλή διαδικασία, ο γονέας μπορεί να δηλώσει το νέο μέλος της οικογένειας και να λάβει το δώρο του: ένα συλλεκτικό φορμάκι ΠΑΟΚ, ως καλωσόρισμα στη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου.

Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς μια ομάδα, αλλά κληρονομιά και συναίσθημα. Μα κυρίως είναι μια οικογένεια που μεγαλώνει.

*Απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης μέσω του Gov.gr».