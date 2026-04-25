Βομβιστική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυμάτισε σοβαρά άλλους είκοσι στη δυτική Κολομβία, στον νομό Κάουκα, έναν μήνα και κάτι προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ανακοίνωσε ο νομάρχης.

«Εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε» σε αυτοκινητόδρομο του νομού, όπου είναι άγραφη παράδοση η εκτενής επιρροή ένοπλων οργανώσεων, με αποτέλεσμα «7 πολίτες να σκοτωθούν και πάνω από (άλλοι) 20 να τραυματιστούν σοβαρά», ανέφερε μέσω X ο Οκτάβιο Γκουσμάν, νομάρχης στην Κάουκα.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

Συνόδευσε το κείμενό του με βίντεο στο οποίο διακρίνονται θύματα να κείτονται στο έδαφος και κατεστραμμένα οχήματα μετά τη βομβιστική ενέργεια.

Σε άλλα βίντεο, που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται εκτεταμένες ζημιές και μάρτυρες αφηγούνται ότι το ωστικό κύμα της έκρηξης τους πέταξε πολλά μέτρα από τα σημεία όπου βρίσκονταν.

🚨 #Colombia | Siete personas fallecidas y más de 20 heridas tras un atentado terrorista en la vía Panamericana, en el departamento de Cauca.

El gobernador Octavio Guzmán confirmó que el hecho fue provocado por la activación de un artefacto explosivo. pic.twitter.com/qTCFd9GMiT — Mix de Medio (@MixDeMedio_) April 25, 2026

«Αυτοί που διέπραξαν αυτή την επίθεση και σκότωσαν (…) είναι τρομοκράτες, φασίστες και διακινητές ναρκωτικών», ξέσπασε μέσω X ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

«Θέλω να αναμετρηθούν μαζί τους οι καλύτεροι στρατιώτες», πρόσθεσε, κατηγορώντας τον επικεφαλής της κυριότερης ομάδας διαφωνούντων των άλλοτε Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), γνωστό με το nom de guerre Ιβάν Μορδίσκο, τον οποίο συγκρίνει συχνά με τον θανόντα άλλοτε βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ.

Η επίθεση αυτή καταγράφτηκε με φόντο την ατμόσφαιρα αυξανόμενης έντασης πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, την 31η Μαΐου. Το ζήτημα της ασφάλειας είναι από τα θέματα που δεσπόζουν στην προεκλογική εκστρατεία.

Διάφορες ένοπλες οργανώσεις στη χώρα—ανταρτών και κακοποιών—εντείνουν τις βίαιες ενέργειες καθώς η μια διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μετά την άλλη τερματίζεται χωρίς αποτέλεσμα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Πέτρο, του πρώτου αρχηγού του κράτους που ανήκει στην αριστερά.