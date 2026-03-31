Ο Έρλινγκ Χάαλαντ εξακολουθεί να τραβά τα βλέμματα και μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους, αυτή τη φορά με μια εντυπωσιακή επένδυση σε ένα εξαιρετικά σπάνιο αυτοκίνητο περιορισμένης παραγωγής, το οποίο κατέχουν μόλις 150 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να διατηρεί χαμηλούς τόνους παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται στους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές της Premier League και στους κορυφαίους σκόρερ της κατηγορίας, ωστόσο δεν διστάζει να προσθέτει πολυτελή αποκτήματα στη συλλογή του.

Η πιο πρόσφατη αγορά του «Cyborg» αφορά ένα μοντέλο ειδικής έκδοσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο Νορβηγός φορ απέκτησε μια Maybach Virgil Abloh, ένα όχημα που φέρει το όνομα του αείμνηστου σχεδιαστή μόδας, ο οποίος είχε σημαντική συμβολή στη δημιουργία του.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βασίζεται στην S-Class και ξεχωρίζει για τη διχρωμία στο αμάξωμα: γυαλιστερό μαύρο obsidian στο επάνω μέρος και μια αμμώδη απόχρωση χαμηλότερα, στα πλαϊνά και στις ζάντες. Η παρακαταθήκη του Βίρτζιλ Άμπλοου – καλλιτεχνικού διευθυντή της Louis Vuitton και ιδρυτή της Off-White – παραμένει εμφανής, καθώς το λογότυπό του βρίσκεται σε διάφορα σημεία του εσωτερικού, όπως στην κεντρική κονσόλα, στα πίσω καθίσματα και στα προσκέφαλα.

Στο ψηφιακό περιβάλλον του αυτοκινήτου υπάρχει επίσης ειδική αρχική οθόνη με το σήμα της συγκεκριμένης έκδοσης, τονίζοντας τον συλλεκτικό της χαρακτήρα. Το μοντέλο διαθέτει κινητήρα V12 biturbo 6.0 λίτρων, με τελική ταχύτητα 155 μίλια την ώρα και επιτάχυνση 0-60 mph σε περίπου 4,5 δευτερόλεπτα.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Χάαλαντ έχει ήδη εμφανιστεί να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα, η αξία του οποίου εκτιμάται περίπου στις 400.000 λίρες, προσθέτοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό κομμάτι στο γκαράζ του. Στη συλλογή του βρίσκονται επίσης μια Porsche 911 GT3 αξίας περίπου 160.000 λιρών, μια Aston Martin DBX 707 γύρω στις 350.000 λίρες και μια Rolls-Royce Cullinan που φτάνει τις 300.000 λίρες.

Παράλληλα, ο Νορβηγός άσος των «Πολιτών» έχει οδηγήσει κατά καιρούς μοντέλα όπως το Range Rover Sport, το Audi RS6 Avant Performance και το Bugatti Tourbillon.