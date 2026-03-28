Ο Λορέν Μορόν μπορεί να μην κάνει την ίδια χρονιά με την περσινή με την φανέλα του Άρη, έχοντας οκτώ γκολ και μια ασίστ την φετινή περίοδο σε 30 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ωστόσο παραμένει ψηλά στις λίστα ομάδων του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Transferfeed» η Αντάλιασπορ έχει εκφράσει ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες για να τον αποκτήσει προκειμένου να ενισχυθεί τη νέα σεζόν.

Παράλληλα, ο παίκτης έχει μαγνητίσει και τα «βλέμματα» των Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Καντίθ και Λας Πάλμας.

Το συμβόλαιο του Μορόν με την ομάδα της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.