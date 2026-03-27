Ο Πρωτέας Βούλας έκανε την μεγάλη έκπληξη στο Κύπελλο Ελλάδος μπάσκετ των γυναικών, επικρατώντας με 80-76 του Παναθηναϊκού στην παράταση στο ΔΑΚ Ελευθερούπολης και προκρίθηκε στον τελικό.

Ο Πρωτέας ξεκίνησε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 21-9 στο 9’, με την Σακελλαρίου να έχει τρία τρίποντα, για να κλείσει η πρώτη περίοδος με 21-12.

Στην δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός αντέδρασε ροκάνισε την διαφορά και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 28-29 στο 19’, ωστόσο ο Πρωτέας πήρε και πάλι το προβάδισμα με 31-29.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι «πράσινες» ανέβασαν κατά πολύ την απόδοσή τους με τις Πρινς και Μπράουν να αναλαμβάνουν το σκοράρισμα και να είναι μπροστά στο τρίτο δεκάλεπτο με 48-53.

Στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ και τελικά να ολοκληρώνεται με 70-70 και να πηγαίνει το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο η Τζένσεν με μεγάλο τρίποντο διαμόρφωσε το 75-73, 18’’ πριν τη λήξη, κλειδώνοντας ουσιαστική τη νίκη του Πρωτέα με το τελικό 80-76.

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 31-29, 48-53, 70-70, 80-76 (παρ.)

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ: Στολίγκα 2, Ανδρικοπούλου 8, Σακελλαρίου 14, Μπόικο 4, Γένσεν 16, Τουμπανιάρη, Αναστασοπούλου 13, Μάλι 17, Ράιαν 6.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Οκόσουν 4, Φιτζέραλντ 19, Σταμολάμπρου 4, Μπράουν 15, Γαλανόπουλος 2, Σπανού 14, Κριμίλη 5, Πρινς 13.