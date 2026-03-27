Ένα σοκαριστικό περιστατικό επίθεσης σε αστυνομικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στα Ψαχνά Ευβοίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στην κεντρική πλατεία της περιοχής για να επιληφθούν ενός συμβάντος έξω από γνωστή καφετέρια.



Κατά τη διάρκεια της καταγραφής των στοιχείων, ο 44χρονος πλησίασε ύπουλα έναν αστυνομικό από πίσω και, χωρίς καμία αφορμή, τον χτύπησε με γροθιά στον αυχένα, ενώ παράλληλα τον έβριζε με χυδαίες εκφράσεις.



Η επέμβαση των υπόλοιπων αστυνομικών ήταν άμεση, ακινητοποιώντας τον δράστη και οδηγώντας τον στο τοπικό τμήμα. Από τον έλεγχο αλκοολομέτρησης που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο συλληφθείς βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, με την ένδειξη να φτάνει το 0,996 mg/l, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε συνεννόηση μαζί του.

Ο αστυνομικός που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν χρειαζόταν νοσηλεία. Ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας κατηγορούμενος για σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ η προανάκριση για το συμβάν συνεχίζεται.